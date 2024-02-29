Контролюючі органі зможуть проводити позапланові перевірки за заявою працівника або профспілки.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №11044 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу.

У супроводжуючих документах вказано, що проект закону розроблений з метою розблокування можливості проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу під час дії правового режиму воєнного стану.

Проектом закону пропонується встановити, що у період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи можуть здійснювати позапланові перевірки з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів. Наразі у вказаній нормі відсутній пункт про мобінг, який і пропонують додати.

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Контролюючі органі зможуть перевіряти юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичних осіб, які використовують найману працю. Для цього буде потрібна заява працівника чи профспілки.

Варто зазначити, що мобінг (цькування) – це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків.

Такі дії можуть проявлятись у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Документ повинен пройти два читання в парламенті в отримати підпис президента.

Умови праці в Україні

У 2024 році очікується зростання заробітних плат українців. Таким прогнозом Національного банку України поділилася перша заступниця голови установи Катерина Рожкова.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за підсумками 2023 року одним з помітних трендів стало відбілювання заробітних плат в Україні.

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