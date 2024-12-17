У законах також передбачена підтримка благодійників і волонтерів.

Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які продовжують податкові та митні пільги на наступний рік, в тому числі по дронах і комплектуючих. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"Законопроєкти про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267. "За" одразу в цілому - 331 податковий та 335 митний", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Проєкти законів, за словами Железянка, передбачають:

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звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;

продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо;

розширення пільг на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА;

відтермінування до 1 січня 2027 переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів.

Також у документах передбачена підтримка благодійників і волонтерів, а саме - можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу. На зібрані волонтерами кошти не нараховується ПДФО, якщо гроші передані благодійним фондам. Також передбачені пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Крім цього, Железняк повідомив про продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану, скасування оцінки для ринку вживаних авто та повну фіскалізацію грального бізнесу.

Податкові пільги в Україні - останні новини

У липні 2023 року Верховна Рада прийняла два закони, завдяки яким звільнила від сплати мита та податку на додану вартість оптичні пристрої та антидронові рушниці.

У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила два закони, які суттєво полегшують роботу для виробників дронів. Ними передбачалося звільнення від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

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