Ранець за ціною смартфона: скільки коштує зібрати дитину до школи, та як зекономити

Незабаром 1 вересня, і батькам вже час потурбуватися про купівлю необхідного шкільного приладдя. За останній рік канцтовари шалено подорожчали. УНІАН пройшовся магазинами та порахував орієнтовний бюджет родини на шкільні закупи.

Незабаром школярі розпочнуть новий навчальний рік. Для їхніх батьків це означає додаткову статтю витрат – закупи до школи.

Дистанційне навчання в Україні наразі залишається для учнів з прифронтових чи тимчасово окупованих територій, а також для тих, хто за кордоном. Проте офлайн-шкіл все ж більше. Тому переважній більшості учнів знадобиться повний навчальний комплект.

Ціни на всі товари і послуги в Україні постійно зростають і добряче б’ють по кишені громадян, а зарплати за ними не встигають. Так, в травні була зафіксована найвища інфляція за останні два роки – 15,9 відсотка. В червні вона дещо сповільнилася – до 14,3%, проте все одно зростання цін залишається відчутним.

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І канцелярські товари не є винятком: їхня вартість щороку злітає все вище і боляче б’є по сімейному бюджету. Проте полегшити цей тягар може той факт, що ціни на шкільне приладдя варіюються в широкому діапазоні, і можна знайти товари, які будуть по кишені.

УНІАН відвідав столичні супермаркети та порахував ціни на головні навчальні атрибути: щоденники, зошити, пенали, рюкзаки та навіть одяг. Можемо наперед поспівчувати батькам, адже загальний кошторис влетить їм у копійочку.

Вартість шкільного приладдя

Найважче у новому навчальному році буде батькам першокласників, яким доводиться купувати канцтовари з нуля. Надалі щороку ці статті витрат дещо знижуються, тому що деякі предмети - зокрема портфелі, пенали - залишаються з попереднього року.

Найголовніші "розхідники" школярів – це, звісно, ручки і олівці. Ручки мають "чарівну" здатність губитися, списуватися, позичатися однокласникам (з кінцями), тому протягом року їх потрібно багатенько. Ціни тут найбільш різноманітні – від 3 гривень і до понад сотні (за дизайнерське оформлення, іграшку тощо).

Вартість простих олівців, гумок, лінійок, точилок не буде особливо відчутною в структурі шкільних закупок: ціни на них стартують буквально від декількох гривень. Пару десятків гривень можна викласти за цікавий дизайн цих предметів, та це не обов’язково.

Зазвичай школярі ретельно обирають щоденник, адже він буде супроводжувати їх весь навчальний рік. Найпростіші, без малюнків на обкладинці, коштують 25 гривень. Та вже від 40 гривень можна знайти більш яскраві варіанти, а найдорожчий щоденник, який потрапив на очі авторці цих рядків, коштує 400 гривень. До речі, першокласникам щоденники не потрібні, адже в них немає ані домашнього завдання, ані оцінок.

Не менш важливим для школярів є пенал. Тут також є, де розгулятися фантазії і гаманцю, адже пенали є на будь-який смак і бюджет. Слід дивитися на його місткість, аби дитина могла носити всі необхідні предмети, а вже дизайн обирати, виходячи із уподобань школяра. Ціни варіюються від 25 до 700 гривень. Є варіанти з готовим наповненням, проте варто перевіряти, чи підійде дитині стандартний набір, який пропонує виробник, чи краще обирати індивідуально.

Наступна зупинка – зошити. Їх також протягом шкільного року знадобиться чимало. Для учнів початкових класів потрібні зошити на 12 аркушів, а для середньої та старшої школи – товщі. Найпростіші зошити на 12 аркушів коштують 3-4 гривні, кращої якості – від 5 до 20 гривень за одиницю. Головне – звернути увагу на якість та щільність самих аркушів. Обкладинки є на будь-який смак, з найрізноманітнішими малюнками та блискітками.

Зошити на 18 аркушів можна знайти від 5 до 25 грн, 36 аркушів – від 11 до 26 грн, 48 аркушів – від 12 до 50 грн. Найтовстіші зошити на 96 аркушів коштують від 20 до 52 гривень.

Для зошитів потрібні обкладинки, середня ціна на них – 25 гривень за 10 штук. Обкладинки для підручників теж необхідні, часто вони продаються наборами для конкретного класу. Проте власний досвід свідчить, що варто купувати окремо, адже далеко не завжди обкладинки з набору підходять до виданих книжок.

Учням початкових класів для уроків дизайну та мистецтва потрібен цілий набір канцтоварів для творчості: кольорові олівці та фломастери, фарби і пензлики, альбом для малювання, ножиці, клей, кольоровий папір та картон, пластилін… Такий набір в середньому може коштувати близько 300 гривень. Додатково потрібна папка для праці, де будуть зберігатися всі ці предмети (часто діти для зручності залишають її в класі). Коштують такі папки від 75 і до 400 гривень. Батьки учнів старших класів тут можуть зекономити.

Протягом року для уроків мистецтва ще обов’язково знадобляться різноманітні предмети для поробок: від стрічок і в’язальних ниток до шкарпеток і жолудів. Золоте правило батьків – заздалегідь перепитати дітей чи вчителя, що знадобиться на наступний творчий урок, аби не шукати вночі гарячково каштани та не сушити листя стайлером для волосся (повірте, це ще те задоволення).

Один з головних предметів школяра – портфель. Ціни на них значно варіюються: найдешевші моделі коштують від 700 гривень, найдорожчі - можуть сягати 4000 гривень.

При виборі шкільного ранця слід звернути увагу на його характеристики, адже дитина носитиме його щодня і важливо, аби портфель був якісним. На цьому дійсно не варто сильно економити, адже це здоров’я дитини. Ортопедичні моделі можна знайти в інтернет-магазинах за ціною від 1200 гривень (в фізичних точках продажу зазвичай представлені значно дорожчі варіанти).

Обираючи портфель, зверніть увагу на розмір та відповідність зросту дитини, ортопедичну спинку, можливість регулювання лямок, наявність світловідбивних елементів.

Також школярам знадобиться сумка для спортивної форми (від 90 до 300 гривень) та ланчбокс для шкільного обіду (від 100 до 400 гривень).

Повний набір шкільного приладдя для учня початкових класів (з пеналом, щоденником, комплектом зошитів, обкладинок, заповненою папкою для праці, ланчбоксом і сумкою для форми), за середніми цінами в одному з інтернет-магазинів, обійдеться у тисячу гривень. Але це без врахування портфеля – разом із ранцем доведеться викласти від 2500 гривень.

Для старших школярів вартість канцтоварів до 1 вересня буде відчутно меншою, адже їм не потрібні товари для мистецтва, також багато предметів лишається з минулого навчального року. Тому ціна шкільного приладдя може бути вдвічі меншою.

Одяг для школи

Шкільний гардероб – ще одне важливе питання для батьків. Тут можна порадіти, що шкільна форма не є обов’язковою, і діти можуть ходити в звичайному повсякденному одязі. Зазвичай батьки все одно купують деякі нові речі дітям, адже ті виростають за літо. Також не обійтися без комплекту більш-менш святкового одягу для урочистих подій.

Так, хлопчику можуть знадобитися сорочки (від 400 гривень), футболки поло (від 350 грн), брюки та джинси (від 600 грн), спортивний костюм (від 800 гривень), кросівки (від 600 грн), туфлі (від 800 грн).

Дівчаткам можна обрати блузки (від 300 грн), спідниці (від 400 грн), брюки та джинси (від 400 грн), спортивні костюми (від 800 грн), туфлі (від 700 грн), кросівки (від 500 грн).

В якості урочистого одягу українські батьки все частіше обирають вишиванки для дітей. В середньому дитяча вишиванка коштує від 500 гривень.

Таким чином, за комплект одягу та взуття (по одній одиниці кожного із зазначених найменувань) доведеться віддати від 3500 гривень.

Резюмуючи – стартовий набір шкільного приладдя, портфель та комплект одягу і взуття для школяра коштуватиме батькам від 6000 гривень (і практично до нескінченності – якщо дозволяють фінансові можливості). Родинам з двома і більше школярами доведеться витратити відповідно вдвічі або втричі більше.

Допомога батькам першокласників

Цього року український уряд несподівано запровадив допомогу батькам дітей, які у вересні йдуть до першого класу. Мова йде про ініціативу "Пакунок школяра", в рамках якої батьки першокласників отримають одноразову виплату у 5000 гривень на купівлю шкільних товарів (канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття).

Гроші з цієї допомоги можна буде витратити виключно в спеціалізованих магазинах, зокрема, з дитячими товарами. Купувати шкільне приладдя за державні кошти можна буде як в офлайн, так і в онлайн магазинах.

Колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що "Пакунок школяра" буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу.

"Шкільна система передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд, і в "Дії" людям приходить пуш-сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту зараховують гроші", - сказала Жолнович.

За відсутності додатку "Дія" батьки можуть звернутися до Пенсійного фонду та написати відповідну заяву для отримання коштів.

Як можна зекономити

Збори дитини до школи – справа не з дешевих. Але і тут можна знайти простір для економії.

В онлайн-магазинах зазвичай ціни нижчі, ніж у фізичних торговельних точках. До того ж деякі інтернет-магазини пропонують гуртові ціни для покупок від певної суми. Зазвичай цю граничну суму можна набрати, зібравши кошик повного комплекту канцтоварів для школи. Якщо дітей двоє чи більше, це стає ще вигіднішим. Також можна зробити спільну покупку зі знайомими родинами з дітьми, що допоможе назбирати товарів на необхідну суму.

Можна готуватися до наступного шкільного року заздалегідь – з кінця попереднього, коли багато магазинів влаштовують розпродажі. За вигідною ціною можна купити, наприклад, хороший портфель або одяг ділового стилю.

Не варто нехтувати вживаними речами від родичів або з сайтів оголошень: діти швидко виростають, і батьки часто продають одяг та взуття в гарному стані за найменшими цінами, аби розвантажити шафи.

Закупи до школи є неминучими для родин з дітьми, а ціни зараз, на жаль, "кусаються". Тому варто витратити трохи часу, аби знайти потрібні товари за вигідними цінами, а також відкладати гроші заздалегідь, щоб підготовка до школи не стала "чорною дірою" для вашого бюджету.

Катерина Жирій