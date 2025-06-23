Найбільший шок наразі спостерігається в цінах на енергоносії.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва попередила, що удари США по Ірану можуть мати ширші наслідки, які виходять за рамки енергетики. Про це пише вона заявила в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в умовах вже надзвичайно нестабільного середовища. Найбільший шок наразі спостерігається в цінах на енергоносії, за якими уважно стежить МВФ, але можливі вторинні та третинні наслідки. Скажімо, буде більше турбулентності, яка вплине на перспективи зростання у великих економіках", – сказала Георгієва.

МВФ вже знизив свій прогноз глобального зростання на цей рік у квітні, коли попередив, що його уповільнить "перезавантаження" світової торгівлі під керівництвом США. За словами Георгієвої, перші два квартали цього року показали збереження цієї тенденції, і хоча світ, ймовірно, уникне рецесії, рівень невизначеності залишається високим і це може стримувати перспективи зростання.

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Георгієва зазначила, що МВФ стежить за тим, як розгортання конфлікту вплине на премії за ризик на ринку нафти та газу. На нафтовому ринку обсяги опціонів різко зростають, а крива ф’ючерсів змістилася, відображаючи побоювання щодо скорочення поставок.

"Подивимося, як розвиватимуться події", – сказала Георгієва, додавши, що вона стежить за потенційними перебоями з маршрутами постачання енергоносіїв або їхній вплив на інші країни.

Наслідки ударів США по Ірану для економіки

Ціни на нафту у понеділок підскочили до найвищого рівня з січня 2025 року, оскільки удар США по ядерних об’єктах Іран викликав занепокоєння з приводу постачання нафти. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,52 долара, до 78,53 долара за барель.

Долар США зріс, оскільки стурбовані інвестори шукали безпеки через атаку США на ядерні об'єкти Ірану, які загострили конфлікт на Близькому Сході. При цьому курсові зміни були стриманими через те, що ринки чекали на реакцію Ірану.

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