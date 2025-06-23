Валютні ринки перебувають у режимі очікування щодо реакції Ірану.

Долар США зміцнився, оскільки стурбовані інвестори шукали безпеки через атаку США на ядерні об'єкти Ірану, які загострили конфлікт на Близькому Сході. При цьому курсові зміни були стриманими через те, що ринки чекали на реакцію Ірану.

Як пише Reuters, основні зміни відбулися на ринку нафти, де ціни на сиру нафту досягли п'ятимісячного максимуму.

Щодо валютних ринків, євро знизився на 0,33% до $1,1484, тоді як австралійський долар, який часто розглядається як індикатор ризику, впав до місячного мінімуму – до $0,6408.

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Таким чином, індекс долара, який вимірює його курс відносно шести інших валют, зріс на 0,12% до 99,037.

За словами валютного стратегу Commonwealth Bank of Australia Керол Конг, ринки перебувають у режимі очікування щодо реакції Ірану.

"Валютні ринки будуть залежати від коментарів та дій урядів Ірану, Ізраїлю та США. Ризики явно зміщені в бік подальшого зростання безпечних валют, якщо сторони ескалюють конфлікт", – сказала Конг.

Долар зріс на 0,52% щодо єни до 146,81 після досягнення місячного максимуму. Стратеги Bank of America заявили, що пара долар/єна може зрости ще більше, якщо ціни на нафту залишатимуться високими, зазначивши, що Японія імпортує майже всю свою нафту, понад 90% якої надходить з Близького Сходу, тоді як США значною мірою є енергетично незалежними.

Іран пообіцяв захищатися через день після того, як США скинули 30 000-фунтові бомби для знищення бункерів на гору над іранським ядерним полігоном Фордоу. Американські лідери закликали Тегеран до стриманості.

"Ринки, схоже, поки що розглядають удари США по Ірану як стриману подію, а не як початок ширшої війни", – цитує видання Чару Чанана, головного інвестиційного стратега Saxo.

Зазначається, що долар поки що повернув собі роль "безпечної гавані" через швидке зростання геополітичних ризиків, але відносно стримані рухи свідчать про обережність інвесторів.

22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Удари були завдані по трьох ядерних об'єктах, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом.

Після атаки президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно укласти мир, інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни.

Ціни на нафту у понеділок підскочили до найвищого рівня з січня 2025 року, оскільки удар США по ядерних об’єктах Іран викликав занепокоєння з приводу постачання нафти.

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