Ринок очікує подальшого подорожчання "чорного золота" на тлі підтримки парламентом Ірану перекриття ключової для постачання нафти протоки.

Ціни на нафту у понеділок підскочили до найвищого рівня з січня 2025 року, оскільки удар США по ядерних об’єктах Іран викликав занепокоєння з приводу постачання нафти, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,52 долара, до 78,53 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,51 долара, до 75,35 долара за барель.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 3% на початку сесії, до 81,40 і 78,40 долара за барель відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, після чого дещо знизилися.

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Зростання цін відбулося після того, як США завдали удару по ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив про знищення ключових ядерних об’єктів Тегерана, приєднавшись до нападу Ізраїлю на Іран. Останній пообіцяв захищати себе.

Учасники ринку, на тлі таких заяв та дій, очікують подальшого підвищення цін на нафту. Зростають побоювання, що іранська відповідь може включати закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти. До того ж, парламент Ірану, за повідомленням ЗМІ, підтримав закриття протоки.

Аналітики зазначають, що потужність альтернативних маршрутів не дозволяють вивезти нафту, яка постачається через Ормузьку протоку.

"Нинішня геополітична ескалація є фундаментальним каталізатором для зростання цін на нафту марки Brent. І 120 доларів за барель виглядають все більш правдоподібно", - сказала Сугандха Сачдева, засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet.

В той же час, експерти зазначають, що Ормузька протока – критично важлива артерія для експорту іранської нафти і її перекриття вдарить по самому Ірану.

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту марки Brent у п’ятницю, 20 червня, впали майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення про участь США в ірано-ізраїльському конфлікті.

Експерти прогнозують, що вартість "чорного золота" може перевищити 100 доларів за барель, в разі блокування Ормузької протоки, через яку постачається понад 20% нафти. Водночас, аналітики зазначають, що перекриття протоки вдарить по Ірану та його союзниках.

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