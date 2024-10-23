Експерти відзначають зростаюче зацікавлення українців роботою у Литві.

Українцям в Литві без знання мови і досвіду найчастіше пропонують роботу в харчовій промисловості – на підприємствах м’ясної та рибної продукції, а також на фабриках кондитерських виробів із зарплатою від 750 до 1300 євро.

Для фахівців з досвідом зарплати можуть сягати до 1650 євро. Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні Міграційної платформи EWL.

Керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко зазначила, що подібна робота не вимагає знання литовської мови і спеціальних навичок, тому українці, які через російську агресію опинилися в Литві можуть одразу почати працювати.

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"Також такі вакансії викликають інтерес у трудових мігрантів з України, які приїжджають у Литву на сезонні роботи. Натомість усе більше роботодавців зацікавлені у тому, щоби контракт було укладено мінімум на 6 місяців. Вони навчають працівників з розрахунку, щоби ті залишались працювати довше", - сказала вона.

Експерти EWL відзначають зростаюче зацікавлення українців роботою у Литві. Цьому сприяє кілька факторів. Зокрема, відсутність мовного бар’єру, на відміну від західних країн Європи - на роботі і в побуті можна домовитися російською.

"Також у Литві привабливе співвідношення цін та зарплат, за рахунок чого можна заощаджувати. А для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату, яке знаходиться у великих містах або передмістях з розвиненою інфраструктурою недалеко від підприємств. Це є додатковим плюсом у пошуку роботи для українців", - розповідає Нестеренко.

Крім того, Литва залишається однією з небагатьох країн Європи, де українські біженці можуть отримати компенсації на житло та продукти і проїзд в громадському транспорті для них безкоштовний. Також, на відміну від інших країн Європи, громадянин України може отримати тимчасовий захист, навіть якщо вже мав тимчасовий захист іншої країни, відмовившись від нього.

За інформацією Вільнюського офісу Міжнародної організації з міграції, близько 62% українських біженців у Литві працевлаштовані. Українці становлять найбільшу іноземну громаду в країні - у Литві проживає понад 85 тисяч українців.

Також повідомляється, що за сім місяців поточного року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року за даними Міністерства соціального захисту і праці. Загалом від початку великої війни працевлаштовані у Литві українські біженці сплатили до бюджету країни 205 млн євро.

Ставлення Литви до війни в Україні – останні новини

На початку жовтня литовська митниця перехопила вантажі з військовими речами, призначеними для російської армії. Конфісковані предмети литовська митниця передасть Україні як допомогу.

23 жовтня у Міноборони повідомили, що Литва за прикладом Данії інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона "Паляниця".

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