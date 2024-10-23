Литва за прикладом Данії інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона "Паляниця".
Як повідомляє пресслужба Міноборони, відповідний механізм прямого фінансування виробництва обговорили заступник голови МО України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та його литовська колега Моніка Корольовієнє.
"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", – зазначив Боєв.
Він подякував Литві за лідерство в межах Коаліції розмінування та участь у Коаліції дронів. Корольовієнє наголосила, що Вільнюс залишається відданим партнером Києва і хоче ефективно допомагати.
"Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", – каже заступник міністра національної оборони Литви.
Як зазначається, найближчим часом очікується приїзд в Україну міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса.
Виробництво ракет в Україні
Президент Зеленський повідомляв, що на День Незалежності відбулося перше бойове застосування нової української ракети-дрона "Паляниця".
Згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про велику ракетну програму України стане відомо до кінця цього року, або у 2025 році.
На тлі нарощування виробництва зброї, The Washington Post писав, що ЄС змінює підхід у військовій допомозі Україні та переходить до інвестицій у наш ВПК.