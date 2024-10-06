Вантажі виявлені в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви.

Литовська митниця перехопила вантажі з військовими речами, призначеними для російської армії. Як повідомляє LRT, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з предметами військового призначення.

Так, у понеділок, 30 вересня в поїзді, що прямував з Калінінграда, виявили партію маскувальних сіток. Раніше, 27−29 вересня, у тих самих поїздах митники виявили маскувальні сітки для приховування гармат. А 1 жовтня митники виявили і затримали поштову посилку з камуфляжними штанами, які, як вважається були призначені для російських військових.

Як зазначили у литовській митниці, такі вантажі зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії.

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Як повідомляє LRT, конфісковані предмети литовська митниця передасть Україні як допомогу.

Литва і війна в Україні

Литва активно підтримує Україну в повномасштабній війні з Росією. Наприкінці вересня міністерство оборони країни повідомляло, що вони надали Україні допомогу на понад 683 мільйони євро.

Восени 2022 року Литва, Польща, Естонія та Латвія і Литва закрили кордони для громадян Росії. А торік Латвія заборонила в'їзд автомобілям із російськими номерами та їхнє перебування на своїй території.

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