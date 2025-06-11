Через нестачу кадрів в Україні жінок навчають на трактористок, слюсарок і навіть токарок.

В Україні спостерігається високий попит на робітничі спеціальності, але при цьому українці часто не можуть знайти бажану роботу. Через це жінок активно перенавчають на традиційно "чоловічі" професії. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник.

За її словами, наразі досить багато альтернативних оцінок рівня безробіття в Україні, які проводять різні інститути і організації, різняться між собою. Наприклад, згідно дослідження Інституту демографії, в 2024 році було задекларовано 9% рівень безробіття.

"Якщо будемо говорити про оціночне судження НБУ, то там 16%. Раніше Державна служба зайнятості користувалася даними Держстату. Проте, на жаль, з 2022 року у зв'язку з воєнним станом не публікуються офіційні дані", - сказала Мельник.

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Вона також відмітила, що дійсно ситуація на ринку праці складається таким чином, що в Україні бракує кадрів, і водночас багато людей говорять про те, що вони не можуть знайти собі роботу, яка б відповідала їхнім очікуванням.

За її словами, в Україні в першу чергу залишається стабільний попит на робітничі професії. Вона пояснила, що це пов'язано з війною та тим, що багато чоловіків задіяні в Силах оборони. Також залишаються вакантними пропозиції роботодавців в таких професіях, як слюсар, працівники комунального господарства, працівники транспортного господарства, де потрібні певний розряд, рівень чи компетенції.

"Проте служба працює над цим, і ми навіть вже жінок перенавчаємо на умовно чоловічі професії. З початку цього року почали експериментальний проєкт, - сказала вона та навела приклади: трактористка, слюсарка, верстатниця деревообробного верстату, токарка, фрезерувальниця.

Загалом перелік складається з близько 30 професій.

Дефіцит робочої сили в Україні

Кількість українців, які отримують допомогу по безробіттю, станом на кінець травня становить 40,7 тисячі. Зараз максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 до 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Україна має проблеми через дефіцит робочої сили. Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник повідомляв, що Україна може стати привабливою для трудових мігрантів із Центральної Азії, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії, оскільки в цих регіонах заробітні плати нижчі, а знайти роботу значно важче.

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