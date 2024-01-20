Країни Євросоюзу продовжили для українців термін захисту до 2025 року, який надає їм доступ до легального працевлаштування.

Статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України за даними Євростату у січні. Країни Євросоюзу продовжили для українців термін захисту до 2025 року, який надає їм доступ до легального працевлаштування.

Експерти Міграційної платформи EWL проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах – найбільш популярних напрямках як для сезонних робіт, так і для перебування біженців.

Німеччина

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Українці, які приїжджають до Німеччини, оформлюють дозвіл на тимчасове проживання "Aufenthaltstitel" на підставі §24 Закону про правовий статус іноземців. Працевлаштуватися в країні можна після отримання цього дозволу.

Хоча посольство Німеччини в Україні інформує на своєму сайті про можливість оформити німецькі візи для громадян України у закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України, але практика показує, що це не стосується працівників без кваліфікацій.

Румунія

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував на момент початку повномасштабної війни в Україні. На відміну від багатьох країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Тимчасовий захист дає право українцям працювати без додаткових дозволів, а також право залишитися на один рік в країні з можливістю продовження терміну.

Польща

У Польщі ще не ухвалили рішення щодо продовження терміну перебування громадян України після 4 березня 2024 року. Процедура працевлаштування залишається без змін до цієї дати. Громадяни України, які легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року і мають тимчасовий захист, можуть працювати без отримання дозволів на роботу іноземця.

Наразі в Польщі також можуть легально перебувати і працювати українці, якщо останній день їхнього легального перебування у Польщі припадає на період з 24.02.2024 незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR до 04.03.2024.

Чехія

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії мають вільний доступ до ринку праці. На нього можуть претендувати громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали з України після повномасштабного вторгнення. У якості підтвердження потрібен штамп в паспорті про перетин кордону після 24.02.2022 року.

Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні.

Можливості працевлаштування по біометричному паспорті у Чехії немає. Фактично, працювати зараз в Чехії мають можливість українці, які мають тимчасовий захист в цій країні та ті, хто вперше після повномасштабного вторгнення з України приїхали в ЄС і вперше отримують тимчасовий захист саме Чехії.

Литва

Статус тимчасового захисту у Литві можуть отримати громадяни України, які вперше приїхали до Литви у зв’язку з початком воєнних дій на території України (після 24.02.2022 року). Важливим нюансом є те, що такий статус може отримати громадянин України, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні і не має статусу тимчасового захисту і актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС. Але є альтернативний варіант– отримання посвідки на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її може одержати українець, який не знаходився на початок повномасштабної агресії на батьківщині, але не може повернутися додому. При подачі документів громадянин України має вказати, чому не може повернутися на територію своєї держави. Важливо при цьому не мати дозволів на проживання, віз та статусу тимчасової охорони в інших країнах ЄС.

Наявність статусу тимчасового захисту або посвідки відкриває для громадян України вільний доступ до литовського ринку праці.

Нідерланди

Статус тимчасової охорони в Нідерландах можуть отримати громадяни України, які залишили Україну після 26 листопада 2021 року і не мали на 22 лютого 2022 року відкритих віз на посвідок на проживання. Також ті українці, які виїхали перед 27 листопада 2021 року і весь цей час легально проживали в Нідерландах, що можуть підтвердити документально.

Після отримання BSN (ідентифікаційний номер, як PESEL у Польщі) та голландського тимчасового захисту (наклейка у паспорт від IND - Служби імміграції і натуралізації Нідерландів) українці мають вільний доступ до ринку праці і можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів.

Українські біженці в Європі - останні новини

У січні повідомлялося, що уряд Шотландії заявив місцевій владі, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не продовжиться. Минулого року місцева влада отримала 10 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на короткострокове житло для біженців, тепер цього фінансування не буде.

У 2023 році майже половина українських біженців задекларувала свій заробіток в менше ніж 3 тисячі злотих - 28 тисяч гривень. Про це йдеться у звіті Національного Банку Польщі (НБП).

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