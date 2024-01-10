До повномасштабної війни в Україні працевлаштованими були 94% українських мігрантів у Польщі порівняно з 64% мігрантів часів війни.

У 2023 році майже половина українських біженців задекларувала свій заробіток в менше ніж 3 тисячі злотих - 28 тисяч гривень. Про це йдеться у звіті Національного Банку Польщі (НБП), що проаналізував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

"У 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3 000 - 4 000 злотих (28 000 — 38 000 грн), однак 49% біженців задекларували заробіток менше ніж 3 000 злотих, серед довоєнних мігрантів таких усього 21%", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що середня чиста заробітна плата, отримана українцями у Польщі сягає близько 33 тис. грн.

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Водночас щороку відбувається зростання заробітної плати біженців, що є наслідком рекордно низького рівня безробіття у Польщі та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

Згідно з опитуванням, яке проводилося НБП з 2019 року, середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, зросла між 2019 і 2022 роками приблизно на 38%, а між 2022 і 2023 років — на 6%.

При цьому усього до повномасштабної війни в Україні працевлаштованими були 94% українських мігрантів у Польщі порівняно з 64% мігрантів часів війни.

Українські біженці в Європі

29 грудня 2023 року стало відомо, що українські біженці, які мають зупинку у Варшаві під час своєї подорожі з України до інших міст Польщі чи Європи можуть зупинитися безкоштовно у Пункті матері та дитини на автобусному вокзалі Варшава Західна (Warszawa Zachodnia).

У січні повідомлялося, що уряд Шотландії заявив місцевій владі, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не продовжиться. Минулого року місцева влада отримала 10 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на короткострокове житло для біженців, тепер цього фінансування не буде.

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