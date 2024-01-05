Минулого року місцева влада отримала 10 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на короткострокове житло для біженців, тепер цього фінансування не буде.

Уряд Шотландії заявив місцевій владі за кілька днів перед Різдвом, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не продовжиться.

Після цього мерії міст заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, в яких розміщені українці, пише видання Scotsman.

Минулого року місцева влада отримала 10 млн фунтів стерлінгів на покриття витрат на короткострокове житло для біженців, тепер цього фінансування не буде.

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Рішення було зустрінуте різкою критикою частини депутатів діями Хамзи Юсуфа, першого міністра Шотландії.

"Було б зрадою, якби Шотландська національна партія [Юсуфа] не змогла виправдати свою високу риторику з перших днів цієї кризи і порушила свої обіцянки, дані тим, хто біжить від цієї жахливої війни", - сказав депутат від Лейбористської партії Марк Гріффін.

За цією схемою "суперспонсора" тільки в листопаді в країну прибули 17 463 людини, багато з яких були розміщені в готелях і на круїзних лайнерах. Однак місцеві підприємці почали скаржитися, що уряд, який повинен був компенсувати витрати на біженців, ігнорує свої зобов'язання.

Лідер шотландських ліберальних демократів Алекс Коул-Гамільтон сказав: "Схоже, що ШНП отримала прес-реліз і фотосесію, тому їх більше не турбують українські біженці".

Сам Юсуф в серпні звертався до українських біженців з палкою промовою.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас, щоб у вас був будинок у Шотландії до тих пір, поки він вам знадобиться. І ми вдячні за внесок, який ви робите у розвиток громад по всій країні. Дуже важливо, щоб країни Європи і всього світу допомогли вам добитися перемоги, а потім відновити свою країну. Шотландія продовжить підтримувати Україну, поки ви боретеся за своє майбутнє як вільної, незалежної європейської нації", - заявив він.

Українські біженці в Європі

Українські біженці у Великобританії стають жертвами "надзвичайно витонченого шахрайства". Як пише The Independent, українців обманюють, коли вони намагаються скористатися британською державною програмою допомоги біженцям Homes for Ukraine.

Благодійні організації повідомили, що вони мають справу зі зростаючим числом випадків, коли злочинці, скориставшись відчаєм українців, змушують їх платити сотні фунтів стерлінгів за дозвіл на подорожні листи до Великобританії і підроблені британські візи.

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