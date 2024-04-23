Росія має три великі проблеми, які впливають на економічну ситуацію.

Економічна сила Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Російська економіка все ще сильна, незважаючи на зростання військових витрат і західні торговельні обмеження, пише Business Insider з посиланням на оцінки Фонду Карнегі.

При цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує, що цього року країна зростатиме швидше, ніж всі інші розвинені економіки, включаючи США. Зазначається, що частково це пояснюється тим, що Росія змогла знайти способи обійти санкції, наприклад, продавати нафту союзникам, одночасно імпортуючи західні товари через треті країни.

"Виникла парадоксальна ситуація: російська економіка зараз стабільна як всупереч західним санкціям, так і завдяки їм. Але ця важко завойована стабільність не вічна. У кращому випадку, нинішній порядок, ймовірно, почне розвалюватися протягом півтора року через зростаючі дисбаланси і можливі соціальні проблеми", – підкреслює науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Олександра Прокопенко.

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Однак, за словами авторів, Росія має справу з політичною "трилемою" – трьома великими проблемами на третьому році війни. Для Володимира Путіна проблема зводиться до фінансування російської армії, підтримки рівня життя російських громадян і збереження стабільності економіки. Ці три цілі Росії стає все важче досягти.

У статті вказується, що ознаки слабкості вже почали виходити на поверхню. Цього року Кремль планує витратити рекордну суму на свою армію. Це може негативно вплинути на економіку країни, оскільки витрати на оборону "загалом непродуктивні", і незрозуміло, чи закінчиться російсько-українська війна найближчим часом.

Умови життя також можуть почати погіршуватися. Хоча економісти кажуть, що поки що росіяни живуть в основному нормальним життя. Інфляція злетіла до небес, що змусило центробанк підняти процентні ставки до колосальних 16%. Якщо ЦБ вдасться знизити інфляцію, це з'їсть доходи населення, оскільки економіка почне скорочуватися. Падіння доходів також може вплинути на здатність росіян виплачувати свої кредити, підвищуючи ризик боргової кризи.

Хоча Росія поки що має інструменти для підтримки стабільності економіки та уникнення рецесії, економісти попереджають про похмуре майбутнє, враховуючи нестачу робочої сили, зниження продуктивності та зростаючу ізоляцію від решти світу.

"В економіці, підпорядкованій політичним імперативам, існує мало стимулів для сталого розвитку. Рано чи пізно це боляче вдарить по добробуту пересічних росіян. Іншими словами, тимчасові виправлення і зниження рівня життя додадуть до політичних і економічних зустрічних вітрів, з якими стикається Кремль", – сказав Прокопенко.

Експерти попереджають про найближчі соціальні заворушення в Росії, особливо на тлі подальшого погіршення рівня життя. Три економісти заявили, що до кінця року країну можуть охопити масові заворушення, особливо якщо Захід продовжить посилювати санкції проти Москви.

Економіка РФ

Захищена від санкцій економіка Росії допомагає їй уникнути поразки в Україні. Опір режиму Путіна західним санкціям продовжує дивувати. Продовження поставок російських вуглеводнів розглядається більшістю міжнародних лідерів як необхідна умова стабільності світового енергетичного ринку, і цю думку мовчки поділяють США і ЄС.

Раніше УНІАН писав, що Росія ризиковано залежить від китайського юаня. ЦБ Росії заявив, що бачить обмежені можливості для своїх резервів, окрім китайського юаня.

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