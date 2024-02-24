Путін поставив російську економіку на військові рейки, а Росія вижила завдяки Китаю.

Президент Володимир Путін все ще бореться зі спробами США та Європи підірвати економіку РФ. Кремль нарощує витрати на оборону і знаходить клієнтів та постачальників в Азії, щоб замінити втрачених партнерів на Заході.

"Це перша геополітична криза, в якій не беруть участь всі великі азіатські економіки. Захід більше не має вирішальної економічної сили. Індії та Китаю достатньо, щоб утримати Росію на плаву", - цитує історика Ніколас Малдер з Корнельського університету видання Washington Post.

Як санкції вплинули на економіку Росії

Фінансові санкції та заборони на експорт збільшили витрати на ведення війни для Путіна. У довгостроковій перспективі, на думку американських чиновників і незалежних економістів, обмеження зроблять Росію біднішою, технологічно більш відсталою і більш залежною від держави в управлінні економікою. Однак санкції не призвели до економічного колапсу і не переконали Кремль відмовитися від своїх планів

Відео дня

Путін перетворив Росію на гарнізонну державу, переорієнтувавши економіку для обслуговування військових, поки цивільне населення Росії боролося з високими цінами. Однак нинішня ситуація - це не те, чого очікували Білий дім та його європейські союзники.

Валовий внутрішній продукт Росії скоротився в 2022 році на 1,2%, що набагато менше 15% падіння, передбаченого Інститутом міжнародних фінансів, промисловою групою з Вашингтона. А в минулому році Росія відновилася і її економіка росла швидше, ніж в США.

Очікується, що темпи зростання економіки Росії в цьому році складуть 2,6% на рік, що значно вище попередніх прогнозів, в порівнянні з 2,1% в США, повідомив минулого місяця Міжнародний валютний фонд.

Війна змінила обсяг торгівлі Росії із зовнішнім світом на кілька сотень мільярдів доларів, особливо щодо енергетичних і технологічних товарів. До конфлікту Росія постачала до Євросоюзу половину вугілля, 40% природного газу і близько чверті сирої нафти. Більша частина цієї торгівлі випарувалася.

Наприкінці 2022 року адміністрація Байдена розробила план обмеження цін, покликаний обмежити доходи від продажу російської нафти без збільшення цін на бензин у США. Згідно з цим планом, нафта, що поставляється західними танкерами або застрахована західними компаніями, не могла продаватися дорожче 60 доларів за барель, тобто за ціною нижче ринкової.

Попри те, що цей механізм не завжди дотримувався, за останні два роки він коштував Росії близько 50 мільярдів доларів, йдеться в новій доповіді Кріса Міллера, Ніка Кумлебена і Керолайн Новак з Американського інституту підприємництва.

Аналогічним чином вичерпалися традиційні джерела імпортних товарів, особливо високотехнологічної продукції військового призначення. Однак деякі санкційні товари з Європи ще потрапляють до російських покупців через Центральну Азію.

Експорт до Росії

Експорт з країн ЄС до Росії різко впав після введення санкцій навесні 2022 року, але водночас зросли поставки в невеликі сусідні країни, такі як Казахстан і Киргизстан, згідно з аналізом Робіна Брукса, колишнього головного економіста Інституту міжнародних фінансів.

За перші 10 місяців 2023 року ЄС експортував до Росії товарів на 32 мільярди доларів, у порівнянні з більш ніж 82 мільярдами доларів за той же період у 2021 році. Поставки товарів з ЄС в країни Центральної Азії за той же період різко зросли - майже до 31 мільярда доларів з приблизно 18 мільярдів доларів.

Якщо ці європейські товари підуть через Центральну Азію в Росію, як вважають багато економістів, то вони компенсують приблизно чверть того, у що обійшлися російській економіці санкції.

Але найважливіша допомога Росії приходить з Китаю. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі між країнами в 2023 році досяг рекордної позначки в 240 мільярдів доларів, збільшившись з 147 мільярдів доларів до війни.

За словами економіста Хелі Сімоли з Інституту економік Банку Фінляндії, китайські компанії заповнюють поставки токарних верстатів і машин для виробництва напівпровідників. Водночас росіянам не вдається укласти вигідні угоди. У порівнянні з першою половиною 2021 року РФ в 2023 році заплатили на 78% більше за китайські товари, такі як верстати, в той час як інші покупці заплатили на 12% більше, повідомляє Банк Фінляндії.

Туреччина, Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати також постачають до Росії необхідні товари. У багатьох випадках Москва платить більше за товари нижчої якості. РФ також не змогла знайти нових постачальників товарів військового призначення. Навігаційні прилади, базові станції передачі даних і вимірювачі напруги залишаються дефіцитом, повідомляє Банк Фінляндії.

Як Росії вдалося вижити

Ключем до дивовижної економічної стійкості Росії стали великі суми витрат на оборону. За даними Банку Фінляндії, цього року видатки на оборону Росії складуть 28% держбюджету РФ, оскільки війна проти України триває. Це більш ніж в два рази перевищує частку державних витрат США на військові потреби.

Ці кошти сприяють зростанню виробництва куль, бомб і снарядів для армії РФ, а також забезпечують зарплату мільйонам росіян, які підживлюють економіку.

У цьому місяці Путін заявив, що за останні 18 місяців було створено понад 520 тисяч робочих місць на збройових заводах. Безробіття в Росії знаходиться на рекордно низькому рівні, але це пояснюється ще й тим, що війна забрала сотні тисяч молодих людей на військову службу, в результаті чого російська промисловість відчуває брак робочих рук.

Інфляція в 2023 році підскочила вище 7%, що змусило Центробанк підняти основну процентну ставку до 16%. Близько 1 мільйона молодих росіян покинули країну, що є "витоком мізків", яка негативно позначиться на майбутньому країни.

Путін може розщедритися на збройні сили, частково завдяки тому, що Росії вдалося обійти обмеження на продаж нафти. Уряд має скромний дефіцит бюджету, який фінансується за рахунок продажу держоблігацій на внутрішньому ринку і використання коштів російського Фонду національного добробуту.

За даними S&P Global, доходи від продажу нафти і газу в 2023 році склали 99 мільярдів доларів, що приблизно на чверть менше, ніж роком раніше.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія зараз купує у Росії 1,9 мільйона барелів на день, тоді як у 2021 році майже нічого не купувала. Китай купує більше, 2,3 мільйона барелів, але Пекін і до війни був одні з головних покупців.

Санкції проти Росії - останні новини

Адміністрація нинішнього президента Джо Байдена оголосила 23 лютого ряд санкцій через смерть лідера російської опозиції Олексія Навального. Серед обмежень - найважливіші вузли в ланцюзі постачання російських збройних сил, в тому числі дві з 50 найбільших компаній країни - енергетична Suek і гірничодобувна "Мечел", а також більше двох десятків компаній за межами Росії, які допомагали Кремлю ухилятися від санкцій, і "Газпром космічні системи", керуюча супутниковою мережею, використовуваної російськими збройними силами.

Американська влада також посилила контроль за російською нафтовою промисловістю, внісши в чорний список державну судноплавну компанію "Совкомфлот".

Вас також можуть зацікавити новини: