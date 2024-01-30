Речник Єврокомісії заявив, що є величезна готовність працювати якомога швидше.

У Єврокомісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів, та заявили, що працюють над наступними кроками. Однак конкретних термінів не має, пише "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Єврокомісії Крістіана Віганда.

За його словами, наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віце-президенти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".

"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", – сказав представник ЄК.

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Він нагадав, що вказані заходів покликані врешті-решт передати Україні надприбутки російського Центробанку.

Активи ЦБ Росії

У понеділок, 29 січня, посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів РФ на допомогу для України.

Раніше УНІАН писав, що Євросоюз, на відміну від США, вкрай неохоче застосовує силу своїх санкцій і використовує всю економічну міць. Така ж "алергія" на використання сили стосується і золотовалютних резервів Росії, понад 200 мільярдів євро з яких заблоковані в юрисдикціях ЄС.

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