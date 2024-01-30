У Європі уникають питання щодо доцільності використання фінансових важелів, щоб змусити Росію відшкодувати збитки Україні.

Євросоюз, на відміну від США, вкрай неохоче застосовує силу своїх санкцій і використовує всю економічну міць проти компаній-порушників обмежень у третіх країнах. Така ж "алергія" на використання сили стосується і золотовалютних резервів Росії, понад 200 мільярдів євро з яких заблоковані в юрисдикціях ЄС, пише Financial Times.

"Можна сперечатися про доцільність конфіскації цих активів для фінансування відновлення України. Але більша частина політичної системи ЄС наполягає на тому, щоб вивести це питання взагалі за межі легітимних варіантів, використовуючи найбільш консервативний правовий аналіз і відволікаючи політичну увагу на те, чи варто оподатковувати надприбутки від управління російськими державними активами, отримані установами ЄС", – йдеться у статті.

Зазначається, що результатом є уникнення справжнього питання про економічну силу: чи в інтересах Європи використовувати свої фінансові важелі, щоб змусити Росію відшкодувати збитки Україні.

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"Багато інших подібних питань активно обговорювалися б блоком, ментально і політично пристосованим до повноцінної політики економічної безпеки. Окрім екстериторіальності та примусових економічних інструментів, такий ЄС розглядав би макроекономіку як інструмент влади", – вважають автори.

За їхніми словами, ЄС міг би перейти від структурних надлишків експорту, які спричиняють залежність, до більших внутрішніх інвестицій. Також потрібно тісніше пов'язати обговорення бюджетних правил з необхідністю збільшення видатків на безпеку.

"Готовність володіти економічною силою: це незручні слова з огляду на історію Європи, але, тим не менш, необхідні. Якщо це буде зроблено, не забуваючи про багатосторонні ідеали Європи, це буде добре і для світу", – йдеться в публікації.

Конфіскація активів РФ

Раніше УНІАН писав, що ЄС побоюється конфіскувати активи російського Центробанку для передачі Україні. Конфіскації капіталу російських активів не відбудеться, тому що між країнами-членами ЄС немає угоди з цього приводу.

Водночас 22 січня 2024 року очільники МЗС країн Євросоюзу дали своє політичне благословення на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів.

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