Замість конфіскації активів європейці можуть поділитися прибутком, отриманим від них.

Європейський Союз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центрального банку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків. Про це з посиланням на високопосадовців ЄС, повідомляє Reuters.

"Конфіскації капіталу російських активів не відбудеться. Між країнами-членами ЄС немає угоди з цього приводу", – заявив на умовах анонімності високопосадовець, знайомий із перебігом переговорів.

У Євросоюзі є сумніви щодо того, чи вдасться знайти законні підстави конфіскації. Крім цього чиновники побоюються, що такі дії можуть негативно вплинути на стабільність євро, адже інвестори можуть забрати активи в європейській валюті, якщо буде ризик їхньої конфіскації.

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На додачу Європейський Союз стурбований через погрози Москви конфіскувати західні активи в Росії, які, за оцінками спеціалістів, можуть складати приблизно 288 мільярдів доларів.

Замість конфіскації активів Євросоюз може підтримати пропозицію Єврокомісії, якою пропонується забрати лише прибуток, отриманий від активів.

Конфіскація активів: історія питання

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили активи російського Центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів після початку повномасштабної війни. 200 мільярдів з цієї суми знаходяться в Європі, переважно в міжнародному депозитарії Euroclear.

Дискусії щодо майбутнього російських активів тривають вже не перший рік. Так, восени минулого року в Сполучених Штатах заявили, що заморожені активи мають використати для повоєнного відновлення України.

Пізніше представники ЄС підтримали план використання російських активів на користь нашої країни. Особливий наголос в Європі зробили на пошуку правових механізмів, які б могли забезпечити такий крок.

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