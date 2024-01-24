Європейський Союз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центрального банку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків. Про це з посиланням на високопосадовців ЄС, повідомляє Reuters.
"Конфіскації капіталу російських активів не відбудеться. Між країнами-членами ЄС немає угоди з цього приводу", – заявив на умовах анонімності високопосадовець, знайомий із перебігом переговорів.
У Євросоюзі є сумніви щодо того, чи вдасться знайти законні підстави конфіскації. Крім цього чиновники побоюються, що такі дії можуть негативно вплинути на стабільність євро, адже інвестори можуть забрати активи в європейській валюті, якщо буде ризик їхньої конфіскації.
На додачу Європейський Союз стурбований через погрози Москви конфіскувати західні активи в Росії, які, за оцінками спеціалістів, можуть складати приблизно 288 мільярдів доларів.
Замість конфіскації активів Євросоюз може підтримати пропозицію Єврокомісії, якою пропонується забрати лише прибуток, отриманий від активів.
Конфіскація активів: історія питання
Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили активи російського Центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів після початку повномасштабної війни. 200 мільярдів з цієї суми знаходяться в Європі, переважно в міжнародному депозитарії Euroclear.
Дискусії щодо майбутнього російських активів тривають вже не перший рік. Так, восени минулого року в Сполучених Штатах заявили, що заморожені активи мають використати для повоєнного відновлення України.
Пізніше представники ЄС підтримали план використання російських активів на користь нашої країни. Особливий наголос в Європі зробили на пошуку правових механізмів, які б могли забезпечити такий крок.