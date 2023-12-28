Йдеться про гроші, економічні ресурси та активи центробанку РФ.

Станом на початок грудня 2023 року у Німеччині було заблоковано російських активів на суму понад 4 мільярди євро, пише "Укрінформ" з посиланням на заяву представника прес-служби Міністерства фінансів ФРН Ноджинана Німінде-Дундаденгара.

"У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро", – зазначили в німецькому уряді.

Там пояснили, що це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку.

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Речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою нагадав про рішення G7 докладати зусиль, щоб Росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі. Для цього було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць. З цією метою також було започатковано реєстр збитків.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що Федеральний генеральний прокурор Петер Франк подав заяву до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні, щоб конфіскувати понад 720 мільйонів євро заморожених коштів дочірньої компанії Московської фондової біржі, які знаходяться в німецькій філії американського банку JPMorgan.

США пропонує робочим групам G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Союзники України поспішають узгодити відповідний план до другої річниці повномасштабного вторгнення.

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