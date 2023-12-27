Експерти вважають, що усі можливі способи конфіскації грошей ЦБ є незаконними.

У Конгресі проходить законопроект про рефінансування для українців, який передбачає надання повноваженнь президенту США конфіскувати мільярди доларів російського центрального банку для передачі Україні. Однак його реалізація може порушити міжнародне законодавство, пише Bloomberg.

Журналісти зазначають, що американські чиновники придивляються до заморожених активів російського ЦБ на рахунках у західних країнах на суму близько 300 млрд доларів.

Зазначено, що дія вказаного закону поширюватиметься лише на суверенні російські кошти в США, які становлять лише кілька мільярдів доларів. Більша частина російських грошей знаходиться в Європі. Але приклад США може надихнути європейських чиновників.

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Експерт з юридичної школи Вандербільта Інгрід Бранк, яку цитують у статті, вважає, що існує три законних способи конфіскації суверенних активів, однак жоден з них не є доступним у теперішньому контексті. Один шлях веде через Раду Безпеки ООН, яка може накласти репарації. Але Росія має правом вето, тому може заблокувати таке рішення.

Інший шлях пролягає через міжнародну мирну угоду. Але це може статися лише після закінчення війни, а гроші Україні потрібні вже зараз.

За словами експерта, третім варіантом є звичаєве міжнародне право. На відміну від договірного, воно є сукупністю прецедентів. Звичаєве право дозволяє "контрзаходи" проти країн, які порушують закон. Але дозвіл на це має в даному випадку Україна. Існують лише поодинокі прецеденти застосування третіми країнами, і жодного з них – у масштабах вилучення валютних резервів країни.

Бранк зазначає, що контрзаходи не призначені для самодопомоги третім країнам, які хочуть компенсувати збитки країнам-партнерам, що стали жертвами агресії.

Bloomberg вказує, щоозроблений у США законопроект пропонує інший шлях – вписує право на конфіскацію у внутрішнє законодавство. Однак це дасть сигнал Китаю та іншим країнам, які мають напружені відносини зі США, що їхні активи центробанків можуть буди також конфісковані в певних випадках. У довгостроковій перспективі це може підірвати американську могутність.

"Однак більш нагальна проблема полягає в тому, що ухвалення спеціальних законів для арешту суверенних активів виглядатиме лицемірно для більшості країн світу… Захоплюючи російські активи за допомогою спеціально розробленого законодавства, Вашингтон підживлюватиме цей наратив лицемірства і ще більше відштовхуватиме так званий Глобальний Південь", – пише видання.

Автор статті вважає, що США та ЄС мають допомагати Україні за рахунок власних ресурсів.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що адміністрація Джо Байдена почала термінові переговори з союзниками, щоб направити заморожені російські активи на допомогу Україні. Підтримка такого заходу зростає в Конгресі, що "вселяє оптимізм" в Адміністрацію президента США.

Водночас Росія готова розірвати дипломатичні відносини з США, якщо Вашингтон вирішить конфіскувати російські активи або зробить ставку на військову ескалацію в Україні.

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