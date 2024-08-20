Монголія виключила проєкт із довгострокового нацплану.

Проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", який має постачати російський газ до Китаю, тимчасово зупинено. Монголія, через територію якої має проходити трубопровід, не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

"Ми вступаємо в довгу паузу, оскільки Москва більше не вірить, що може укласти бажану угоду з Пекіном і, ймовірно, відкладе проєкт до кращих часів", - цитує газета The South China Morning Post колишнього члена Ради безпеки Монголії Мунхнара Байарлхавгі.

При цьому фахівець із Росії та Центральної Азії з Шанхайської академії соціальних наук Лі Ліфань зазначив, що все впирається в гроші.

Відео дня

"Монголія сподівається отримати інвестиції від Китаю і Росії, але у Росії немає грошей, а Китай не поспішає будувати трубопровід", - зазначив експерт.

Експорт газу з РФ до Китаю - головні новини

Видання Bloomberg писало, що Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки. Ціни на газ для китайського ринку будуть на 28% нижчими за ціни для інших європейських клієнтів Росії, принаймні до 2027 року.

Поки що "Газпром" постачає газ до Китаю безпосередньо трубопроводом "Сила Сибіру" і наступного року поступово збільшить обсяги до 38 мільярдів кубічних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: