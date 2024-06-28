Глава "Газпрому" заявив, що 2027 року буде запущено "далекосхідний" маршрут на 10 млрд куб. м газу на рік.

Росія 2027 року почне постачання російського газу в Китай за "далекосхідним" маршрутом. У "Газпромі" розраховують, що Москва стане найбільшим постачальником "блакитного палива" для Пекіна.

"У 2027 році буде запущено "далекосхідний" маршрут на 10 млрд куб. м газу на рік. З виходом "Сили Сибіру" і "далекосхідного" маршруту на повне завантаження Росія стане найбільшим постачальником газу в Китай", - цитує "Интерфакс" голову правління "Газпрому" Олексія Міллера.

При цьому він зазначив, що "Газпром" збільшує постачання газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру".

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"Наступного року вони досягнуть проєктних показників. Газопровід вийде на задану експортну продуктивність - 38 млрд куб. м газу на рік", - зазначив Міллер.

За його словами, "російський газ затребуваний у Китаї", тільки 2023 року поставки на 700 млн куб. м перевищили контрактні зобов'язання.

Новини Газпрому

Російська компанія-монополіст "Газпром" закрила понад два десятки газових свердловин. Причиною стала повінь в Оренбурзькій області РФ.

2 травня стало відомо, що "Газпром" повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Після того, як Москва втратила європейський ринок через війну проти України, РФ довелося шукати нові ринки. Одним із варіантів став Китай, але в цьому випадку не все так просто, адже Пекін розуміє, що у Москви небагато варіантів, тому наполягає на вигідних для себе цінах, які нижчі за європейські.

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