Росія очікує зростання видобутку та експорту природного газу в середньостроковій перспективі, але купувати його буде Китай з великою знижкою.

Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки. Ціни на газ для китайського ринку будуть на 28% нижчими за ціни для решти європейських клієнтів Росії, принаймні до 2027 року.

Видання Bloomberg пише, що ще до вторгнення в Україну російський газовий гігант ПАТ "Газпром" заявив, що розглядає азіатську країну як ринок майбутнього зростання, очікуючи, що попит на європейських ринках скоротиться.

Цього року міністерство економіки прогнозує ціну експорту газу до Китаю на рівні 257 доларів за тисячу кубометрів, порівняно з 320,30 долара за поставки на західні ринки, згідно з базовим сценарієм. Прогноз показує, що з 2025 по 2027 рік ціна для Китаю буде поступово знижуватися, в той час як ціна на поставки в західному напрямку, за прогнозами, залишиться приблизно незмінною.

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Наразі "Газпром" постачає газ до Китаю безпосередньо трубопроводом "Сила Сибіру" і наступного року поступово збільшить обсяги до 38 мільярдів кубічних метрів. У 2022 році, незадовго до вторгнення в Україну, російський виробник газу підписав другу угоду на постачання 10 мільярдів кубометрів газу на рік до Китаю, до того ж постачання має розпочатися до 2027 року.

Експорт газу продовжуватиме зростати, оскільки Росія і Китай обговорюють потенційний запуск "Сили Сибіру-2", яке збільшить поставки "Газпрому" до 98 мільярдів кубічних метрів на рік. Проте, навіть якщо ці плани здійсняться і всі трубопроводи запрацюють на повну потужність, вони будуть перекачувати лише приблизно половину того, що Росія відправляла в Європу до 24 лютого 2022 року.

"Газпром", як і раніше, експортує трубопровідний газ у кілька європейських країн і Туреччину, проте торік поставки в Європу впали до найнижчого рівня з початку 1970-х років і становили близько 45 мільярдів кубічних метрів.

Згідно з базовим сценарієм міністерства, загальний експорт газу з Росії зростатиме, принаймні, до 2026 року, чому сприятиме зростання видобутку газу після спаду в 2022 році, йдеться в прогнозі.

Новини Газпрому

Російська компанія-монополіст "Газпром" закрила понад два десятки газових свердловин. Причиною стала повінь в Оренбурзькій області Російської Федерації.

За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувають 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти і газового конденсату на рік.

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