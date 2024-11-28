Новий пакет санкцій перекрив один з останніх каналів надходження валюти в Москву.

Рубль упав у середу, 27 листопада, до найнижчого рівня більш ніж за два роки. Поєднання низьких цін на нафту, нових санкцій проти російських підприємств і зростаючих державних витрат на війну чинять дедалі більший тиск на економіку країни.

Видання Politico пише, що Центральний банк відреагував на це, призупинивши купівлю валюти до кінця цього року. Це обмежить пропозицію рубля і, відповідно, підтримає курс.

Цей захід допоможе стримати зростаючу інфляцію, яка змусила центральний банк підвищити ключову процентну ставку до 21%. Згідно з офіційними даними, інфляція становить 8,5%, але реальний рівень інфляції, швидше за все, набагато вищий.

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Усе літо рубль перебував під постійним тиском, оскільки ціна на нафту падала через слабкий китайський і європейський попит і швидко зростаючу пропозицію зі США, Бразилії та Гайани. Тільки цього тижня ціни на нафту марки Brent впали майже на 4% на тлі полегшення ситуації у зв'язку з припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

Цей тиск посилився після того, як США ввели нові санкції проти "Газпромбанку", якому до цього моменту було дозволено обробляти платежі за залишки російського газового експорту в Європу. Новий пакет санкцій також торкнувся 50 російських банків, що мають міжнародні зв'язки, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 російських чиновників.

"Введені санкції справляють свій негативний вплив, який росіяни відчувають в основному у вигляді високої інфляції", - сказав Гжегож Дроздз, ринковий аналітик компанії Conotoxia.

Жорстка грошово-кредитна політика центрального банку викликає дедалі більшу критику з боку провідних промисловців країни, таких як металургійний барон Олег Дерипаска і Сергій Чемезов, впливовий глава оборонного конгломерату "Ростех".

"Нам потрібні серйозні дискусії на цю тему", - сказав глава "Северстали" Олексій Мордашов. "Це ситуація, яка, напевно, не має прецеденту в сучасній світовій історії, коли ставка ЦБ у 2,5 раза перевищує інфляцію, а вона все ще не сповільнюється".

Падіння рубля - останні новини

У середу, 27 листопада, російський рубль обвалився. Станом на 17:29 курс становив 113,25 рублів за долар. При цьому Акції російського газового гіганта "Газпром" станом на 27 листопада впали до історичного мінімуму - майже до 1 долара за акцію.

Паніка в Росії через падіння рубля поширилася і на продуктовий ринок. Супермаркети змушені терміново переписувати цінники. Аналітики очікують, що найближчим часом ціни на імпортні продукти в РФ зростуть у середньому на 15-20% за умови, що девальвація рубля зупиниться. Своєю чергою піднімуться ціни на місцеву продукцію не менше ніж на 10-15%.

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