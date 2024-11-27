Акції 'Газпрому' впали майже до $1: названо причину

Зазначається, що в річному обчисленні спад на ринку оцінили в майже 30%.

Акції російського газового гіганта "Газпром" станом на 27 листопада впали до історичного мінімуму. Зазначається, що така ситуація виникла через стрімке знецінення російського рубля.

За даними Trading Economics, один цінний папір компанії впав майже до 1 долара або 115,76 рубля.

За місяць цінні папери "Газпрому" подешевшали на 7,62%. Тоді як у річному обчисленні спад на ринку оцінили в майже 30%.

Відео дня

Згідно з прогнозами, акції найбільшої корпорації РФ у четвертому кварталі мали коштувати понад 130 рублів за штуку. При цьому на піку одна акція газового монополіста коштувала у вісім разів дорожче - 8,5 долара.

Російська національна валюта знецінюється третій день поспіль. На даний момент, курс 113,25 рублів за долар.

Проблеми Газпрому - останні новини

Газовий гігант Росії повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення поставок до Європи і зниження цін на паливо.

Отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, "Газпром" розпочинає розпродаж майна.

Крім того, з 1 січня 2025 року залишиться транзит російського газу через Україну в Європу. Експерти кажуть, що "Газпром" втратить близько 6 мільярдів доларів річних доходів, а Україна - від 800 мільйонів до 1,2 мільярда.

Вас також можуть зацікавити новини: