Зазначається, що російська валюта з серпня вже втратила чверть вартості.

Російський рубль ще більше ослаб по відношенню до долара і китайського юаня в середу. Валюта впала більш ніж на 24% з початку серпня.

Видання Reuters пише, що рубль упав на 0,86% до 106,40 щодо долара. Курс юаня знизився на 0,51% до 14,74, що також є найнижчим рівнем з березня 2022 року.

Падіння рубля посилюється більш ніж 20% падінням фондового ринку цього року, оскільки інвестори переводять свої заощадження з акцій у депозити, які пропонують відсотки, вищі за базову ставку центрального банку в 21%.

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Падіння рубля підстьобує інфляцію, яка перевищить прогнози центрального банку на цей рік, що йде всупереч із болючим посиленням монетарної політики регулятора: базова процентна ставка перебуває на найвищому рівні з 2003 року.

За оцінками Центробанку, ослаблення рубля на 10% додає 0,5 відсоткового пункту до інфляції, що означає, що чотиримісячне падіння рубля може додати 1,5 відсоткового пункту до поточного рівня інфляції.

"Для центрального банку це є викликом у боротьбі зі зростанням цін", - сказав економіст Євген Коган.

Багато аналітиків прогнозували, що до кінця року рубль може досягти позначки 115-120, а дехто закликав уряд і центробанк вжити заходів, наприклад, змусити експортерів продавати більше валюти і скоротити закупівлі валюти державою.

Падіння рубля посилилося новими санкціями щодо фінансового сектора Росії, які порушили зовнішньоторговельні платежі, особливо за нафту і газ, створивши фізичний дефіцит валюти на російському ринку, кажуть аналітики.

Більшість великих російських банків зараз перебувають під санкціями США і тому не можуть проводити банківські операції в доларах, і єдиним варіантом торгівлі валютою для них залишається ввезення великої кількості готівкових доларів.

Багато аналітиків наголосили, що, крім нового витка напруженості у відносинах із Заходом у зв'язку з війною Росії проти України і новими фінансовими санкціями, фундаментальних причин для падіння не було, а ціни на нафту, основний російський експорт, загалом стабільні.

За словами міністра фінансів Антона Силуанова, слабкий рубль вигідний компаніям-експортерам, оскільки ціни на російські енергоносії в основному встановлюються в доларах. Це також допомагає російському уряду збільшити доходи бюджету від податків на енергоносії та експортних мит.

"Основна причина такого значного ослаблення полягає в тому, що, на наш погляд, це ослаблення є бажаним", - говорить аналітик брокерської компанії "Фінам" Микола Дудченко. "Сьогодні обмінний курс дуже сприяє балансуванню бюджету", - додав він.

Курс рубля - останні новини

12 червня Московська біржа потрапила в "чорні списки" Мінфіну США. Наступного дня на біржі зупинилися торги доларом США, євро і гонгонгським доларом, а Центробанк почав встановлювати офіційні курси за угодами позабіржового ринку.

Курс рубля досяг "червоної лінії" в 100 рублів за один американський долар після введення нових санкцій.

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