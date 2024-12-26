Багаті росіяни знайшли спосіб обійти обмеження на люксові бренди: FT пояснило схему

Зазначається, що тіньовий ринок розкоші процвітає, бо постачальникам все одно, хто покупець.

Заможні росіяни знайшли спосіб обходити санкції для купівлі люксових брендів. Для цього вони використовують індустрію особистих покупців, перекупників і транскордонних контрабандистів

Видання Financial Times пише, що соціальні мережі заповнили перекупники, які обслуговують як великих ритейлерів, так і приватних покупців у Росії, обіцяючи шлях до обходу санкцій на дорогі сумки і предмети високої моди.

Після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну 2022 року європейські люксові бренди зіштовхнулися з обмеженнями на продажі в Росії, а ЄС обмежив легальні продажі товарами вартістю до 300 євро. Хоча середні ціни на елітну моду значно перевищують встановлений ліміт, росіяни продовжують носити останні західні колекції, куплені на процвітаючому тіньовому ринку.

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Митні записи свідчать про те, що санкційні обмеження ведуть до перенаправлення торгівлі через посередників у третіх країнах, де такі обмеження не діють. Наприклад, у вересні партію з понад 300 сумок Bottega Veneta італійського виробництва, середня ціна яких становила 1800 доларів, відправили до РФ з Дубая китайським перекупником.

За даними аналітиків і митних органів, деякі бренди і російські імпортери також скоригували свої пропозиції, щоб товари не потрапляли під санкції. За даними IBC Real Estate, московської консалтингової компанії, приблизно половина великих західних дизайнерських брендів, присутніх у Росії на початок 2020 року, як і раніше, доступні й привозять у країну нові лінії одягу.

Після набуття чинності санкцій бізнес посередників переживає бум. Один із покупців в Італії розповів, що він відправляє в Росію від 10 до 20 посилок щотижня, заробляючи на комісійних до 6 000 євро.

"Італійцям все одно", - сказав покупець, який назвався Михайлом. "Для них важливо продати товар, а що з ним буде потім - наша справа. У цих магазинах мене вже всі знають, і вони знають моїх колег. Усі прекрасно знають, куди відправляється цей одяг".

Латвійські митники повідомили, що з початку року вони забракували 60 партій предметів розкоші, ввезених у Росію, багато з яких мали штучно занижену ціну, зазначену в митній декларації. Посередники часто намагаються замаскувати вантажі під особисті покупки, наприклад, знімаючи бирки з сумок. Західні бренди можуть притягнути до відповідальності за порушення експортного контролю, якщо їхня продукція потрапляє на російський ринок.

Катерина Ногай, керівник аналітичного відділу IBC Real Estate, каже, що деякі західні бренди випускають "капсульні колекції", ціни на які відповідають ціновим вимогам, які ставляться до продажів у Росії.

"Хоча, можливо, це не так очевидно, як експорт західних компонентів, що використовуються в російській зброї, експорт предметів розкоші також відіграє важливу роль у зміцненні путінського режиму", - каже Віталій Воловий, дослідник організації Squeezing Putin.

"Будь-які публічні випадки обходу санкцій знижують загальний важіль впливу санкцій на Росію і допомагають путінському режиму вибудувати наратив, що вони все ще можуть отримати доступ до нових західних продуктів", - каже Юлія Павицька, керівниця програми санкцій у Київському інституті економіки.

Байєр з Москви повідомила, що експортний контроль вплинув тільки на покупців середнього класу, таких як вона, які не часто купують предмети розкоші, а тепер і зовсім перестали через високі націнки, які стягують перекупники.

"Багаті росіяни, які й раніше могли собі це дозволити, продовжують купувати все через модних байєрів, для них нічого не змінилося", - зазначила дівчина.

Санкції проти Росії - останні новини

У середині грудня ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються, зокрема, російського тіньового флоту. Загалом Рада ЄС погодила запровадження обмежень проти 84 фізичних та юридичних осіб. Йдеться про 54 осіб і 30 компаній, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, видання The Washington Post писало, що президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора.

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