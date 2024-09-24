Імпорт європейських авто заборонений відповідно до санкцій Великої Британії та ЄС.

Росіяни все ще можуть купити елітний автомобіль відомих європейських марок, хоча їхнє офіційне ввезення в РФ заборонено. Одним із найголовніших помічників в обході західних обмежень є Грузія.

Видання Sky News зазначило, що прямий експорт заборонених товарів до Росії, безумовно, впав до нуля, але він раптово різко зріс для цілої низки сусідів РФ. Раптово Британія почала відправляти обладнання для безпілотників до Киргизстану і експортувати розкішні авто в Азербайджан, причому у величезних кількостях. При цьому сам Азербайджан різко став експортувати елітні авто в інші країни Кавказу і Центральної Азії, включно з Грузією і Казахстаном, хоча він їх не виробляє.

Як працює схема

Одна група людей займається доставкою авто на кордон. Здебільшого вони не знають, звідки надходять машини. Пригнавши машини на кордон, вони залишають їх на автостоянках, де вони стоять, поки не оформлять необхідні документи. Цей процес не обходиться без складнощів. Після введення європейськими країнами санкцій Грузія ввела власну заборону на відправку авто в Росію, але існує безліч лазівок, що дозволяють ввезти машину на російську територію.

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Один зі способів - поставити машину на облік і пройти митний контроль у Вірменії, перш ніж їхати до російського пункту пропуску "Ларс". Іноді тим, хто везе автівки в Росію, радять казати, що вони їдуть тільки транзитом через Росію до Киргизстану.

Зрештою ці машини отримують транзитні реєстраційні знаки, після чого їх можна переганяти через кордон, а оскільки громадяни Грузії можуть вільно в'їжджати в РФ, то вони можуть легко перевезти машину через кордон, а потім повернутися додому.

Виграють усі - крім українців

Головне в цій системі те, що, по-перше, жодна людина в ланцюжку не може бути звинуваченою в будь-якому злочині - хоча, якщо зібрати все разом, це, звісно, рівносильно порушенню санкційного законодавства. По-друге, це означає, що авто не фігурують у митних даних. З точки зору статистики, вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Це лише один із численних маршрутів, якими до Росії потрапляють санкційні товари. Ця ситуація багато в чому пояснює, як Путіну вдається підтримувати свій режим, забезпечуючи його компонентами, необхідними для ведення війни, і предметами розкоші, необхідними для винагороди наближених.

Результат суперечить обіцянкам, які було дано при введенні санкцій: російська економіка залишається сильною, у Москві немає дефіциту товарів першої та другої необхідності, а такі держави, як Грузія та Азербайджан, отримали величезний економічний поштовх, виступаючи в якості неформального торгового каналу. Виграли всі - крім українців.

Ніхто не намагається приховати те, що відбувається

Автомобільні виробники знали про ризики, пов'язані з тим, що машини опиняться на Кавказі, ще до того, як авто були вироблені. Хоча британські автовиробники і влада наполягають на тому, що вони роблять усе можливе, щоб припинити неофіційні торгові маршрути, але на місцях у Грузії ніхто не намагається приховати те, що відбувається.

Усі знають, що ці дорогі європейські машини не повинні потрапляти в Росію, але вони проходять через кордон щодня. Всі знають, що відбувається, але ніхто нічого не робить, щоб зупинити це.

Санкції проти РФ - останні новини

Фірма, яка пов'язана з Німеччиною, допомагає РФ обходити санкції. Компанія HT Rus пропонує клієнтам з Росії так званий "паралельний імпорт" - доставку товарів через треті країни, як-от Туреччина чи ОАЕ.

При цьому видання Reuters писало, що Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухилення від санкцій. Хоча у 2024 році перевезення через Китай і Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину.

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