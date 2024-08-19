Більшість порушень були "ймовірно, випадковими".

75 британських компаній визнали, що могли порушити санкції проти Російської Федерації минулого року.

Видання The Times пише, що згідно з даними Управління із застосування фінансових санкцій, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість компаній, які добровільно попередили Казначейство про можливе порушення санкцій, досягла 161.

Порушення санкцій може спричинити цивільні штрафи в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, а це приблизно 1,3 мільйона доларів, або 50% від вартості порушення, залежно від того, що більше. Також можуть відкривати щодо цих компаній кримінальні справи, у рамках чого можуть бути накладені необмежені штрафи або винесені вироки аж до тюремного ув'язнення.

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На сьогодні найбільший цивільний штраф, призначений у Великій Британії за порушення санкцій проти Росії, становить 20,5 мільйона фунтів стерлінгів, а це майже 26 мільйонів доларів, і стосується порушень, які відбулися в період з 2015 по 2018 рік.

Стейсі Кін, партнер юридичної фірми Pinsent Masons, каже, що більшість нещодавніх порушень санкцій, найімовірніше, були випадковими.

"У багатьох випадках фірми порушують санкції протягом декількох годин або днів після того, як Великобританія додає компанію до списку санкцій", - сказала вона. "Однак якщо компанії хочуть домогтися від влади Великої Британії поблажливого ставлення до порушень санкцій, їм необхідно самостійно повідомляти про це. Проблема для бізнесу полягає в тому, що особи та організації, які потрапили під санкції, як і раніше, прагнуть закріпитися у Великій Британії, торгувати з британськими контрагентами або отримати доступ до британських інвестицій. Часто вони роблять це через підставні компанії або трасти, де складніше простежити, хто є кінцевим власником".

Станом на лютий цього року Велика Британія запровадила санкції щодо близько 2 000 приватних осіб, компаній і груп у Росії.

Минулого року агентство Moral Rating Agency виявило, що зі 122 найбільших корпорацій світу, пов'язаних із Росією, на момент вторгнення в Україну в лютому 2022 року тільки 17 вийшли з усіх видів діяльності, а 46 не оголосили про вихід. Багато з них були китайськими компаніями.

Санкції Британії проти РФ - головні новини

У березні стало відомо, що парламент Великої Британії проводить розслідування, присвячене питанню ефективності британських санкцій щодо Росії.

Комітет казначейства розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій, а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.

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