Комітет казначейства починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект.

Парламент Великої Британії проводить розслідування, присвячене питанню ефективності британських санкцій щодо Росії, йдеться в заяві на сайті британського парламенту.

"Комітет казначейства (парламенту) починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект", - ідеться в заяві.

Зазначається, що комітет розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.

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"Через два роки Росія все ще вкладає десятки мільярдів у свій оборонний бюджет, що викликає питання - чи мають фінансові санкції Заходу бажаний ефект?", - зазначила голова спеціального комітету казначейства Гаррієт Болдвін.

Санкції Британії проти РФ

22 лютого Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій до другої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що нові обмеження стосуються постачальників зброї РФ, зокрема, боєприпасів, систем залпового вогню, ракет. Також санкції спрямовані на ключові джерела російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями.

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