Астана акцентує увагу на захисті власних економічних інтересів.

Казахстан переглядає курс відносно санкцій проти РФ, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Про це повідомляє Bloomberg.

"‎Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам"‎, – наводить видання слова Заступника Прем'єр-міністра Республіки Казахстан Серіка Жумангаріна.

За його словами, країна Центральної Азії "не буде сліпо слідувати санкціям", якщо вони торкнуться казахських компаній, які виступають в своїх регіонах в ролі основних роботодавців.

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Експерти називають такі заяви "різкою зміною" риторики, що відображає намагання Казахстану знайти більш вигідні шляхи до експорту своїх товарів. Раніше казахські високопосадовці не робили настільки гучних заяв відносно санкцій Заходу.

За словами Жумангаріна, Казахстан не приєднався до заборони на продаж Москві кулькових підшипників. При цьому експерти давно звертають увагу на те, що вони є одним з так званих "високо пріоритетних" військових товарів, необхідних для оборонної промисловості РФ.

У той же час Астана дала зрозуміти, що продовжить дотримуватись головних обмежень, адже країна не витримає, якщо сама потрапить під санкції.

Казахстан та російсько-українська війна.

Раніше президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв застеріг жителів країни від "боротьби з російською мовою". При цьому він натякнув на напад РФ на Україну.

Варто також нагадати, що у квітні Астана спростувала інформацію про те, що Сполучені Штати придбали у неї десятки бойових літаків радянських часів з можливістю їх потенційної передачі Україні.

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