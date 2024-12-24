За словами Карела Бургера Дірвена, необхідно терміново запроваджувати санкції.

Російська Федерація заробляє на продажу риби 7 мільярдів євро на рік, з них 1,5 мільярда - через Нідерланди. Про це Укрінформ повідомив почесний консул України у Королівстві Карел Бургер Дірвен.

За його словами, країни Заходу мають посилити обмеження проти рибної галузі Росії, щоб завдати удару по економіці РФ.

"Потрібно більше санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт російської риби. Це завдасть величезного удару по російській економіці", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що санкції проти РФ працюють, водночас деякі важливі сектори російської промисловості наразі не відчули на собі їхнього впливу:

"Рибальські судна, які перевозять рибу з Мурманська до Велзена для компанії Norebo, використовують норвезькі судна, але з російським екіпажем. Вони використовують порт у Велзені, який має чудову інфраструктуру та необхідні умови для обробки риби - склади, розподіл, охолодження та заморожування. Компанія Norebo (Росія) має дочірню компанію в Нідерландах, зареєстровану в Амстердамі. Тож вони також використовують нідерландський фінансовий сектор", - розповів Бургер Дірвен.

Крім того, він зазначив, що російські судна займаються рибним промислом, ігноруючи європейські квоти, а також ловлять рибу, яка занадто дрібна:

"Оскільки ця риба доставляється до нідерландського порту Велзен, де діють норми ЄС, нідерландські органи влади можуть застосовувати європейське законодавство, але цього фактично не відбувається".

Він повідомив, що у парламенті Нідерландів уже почали порушувати "рибне питання" та прагнуть вжити заходів проти російської рибної торгівлі.

"Потрібно провести 100% перевірки імпорту російської риби, додати російську білу рибу до списку санкцій ЄС, додати Norebo до списків санкцій ЄС та США, відмовити російським морякам в доступі до нідерландських портів через ризики шпигунства та саботажу", - резюмував консул.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Заходи, зокрема, спрямовані на протидію обходу раніше запроваджених європейських санкцій через націлювання на тіньовий флот російського диктатора Володимира Путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу.

Згодом у Євросоюзі анонсували 16-й пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження будуть спрямовані на економічне послаблення країни-агресорки.

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