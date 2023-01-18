Прем'єр зазначив, що загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 млрд доларів.

Щороку "Росатом" заробляє на продажу сирого урану й інших послугах 9 млрд доларів, Україна наполягає припинити співпрацю з російською державною корпорацією.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Щороку на продажі сирого урану, послуг його збагачення та будівництві атомних електростанцій "Росатом" заробляє орієнтовно 9 млрд доларів. Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 млрд доларів", - розповів він.

Відео дня

Прем'єр-міністр впевнений, що більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни й будівництво ракет, які вбивають мирних українців та наражають на небезпеку увесь світ. Тому уряд наполягає на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері.

Війна в Україні та "Росатом": деталі

4 березня 2022 року російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Представники корпорації "Росатом" присутні на станції і допомагають російським військовим.

26 грудня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна домагатиметься введення санкцій проти "Росатому".

Фінляндія - єдина країна Європейського Союзу, яка відмовилася від співпраці з корпорацією "Росатом", яка допомагає в окупації Запорізької АЕС.