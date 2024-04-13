Обмеження не торкнуться металів із РФ, які були зроблені до 13 квітня 2024 року.

Сполучені Штати у координації з Великою Британією запровадили дві нові заборони з метою підірвати доходи, які РФ отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.

Як повідомляє американське Міністерство фінансів, нові заходи забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження до США, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів. Зазначається, що ці дії закріплюють зобов’язання виконувати заяву лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу металів.

"Наші нові заборони на ключові метали, у координації з нашими партнерами у Великій Британії, і надалі будуть спрямовані проти доходів, які Росія може отримати для продовження своєї жорстокої війни проти України", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

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Уточнюється, що обмеження не торкнуться металів із РФ, які були зроблені до 13 квітня 2024 року.

Канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Хант заявив, що "позбавити Путіна можливості вести свою незаконну війну в Україні краще, коли ми діємо пліч-о-пліч з нашими союзниками".

У британському уряді додали, що Лондонська біржа металів (LME) і Чиказька товарна біржа (CME) більше не будуть торгувати новими алюмінієм, міддю та нікелем, виробленими в Росії.

"Метали є найбільшим експортним товаром Росії після енергоносіїв, хоча їхня вартість знижується після вторгнення Росії в Україну. За оцінкою Британії, прибутки Росії від експорту металів скоротилися з 25 до 15 мільярдів доларів після початку російського вторгнення в Україну. Вжиті заходи мають скоротити і цю суму", - сказано у повідомленні.

Законодавство Великобританії про пряму заборону імпорту російських металів, зокрема алюмінію, міді та нікелю, було введено в грудні 2023 року. Окремо США запровадили мита на різний імпорт російського металу.

Санкції проти російської металургії - деталі

Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагають від ЄС запровадити ембарго на імпорт алюмінію з Росії в рамках нового пакета санкцій проти РФ, повідомляє Politico.

Зазначається, що навіть через два роки після того, як президент Росії Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, Європа все ще імпортує 9 відсотків алюмінію з Росії, таким чином профінансувавши Росію на суму близько 2,3 мільярда євро в 2022 році.

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