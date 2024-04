Частка російського скрапленого природного газу, що постачається ЄС та іншим багатим країнам, минулого року зросла.

Морська промисловість країн, що підтримують Україну, включно з членами G7 та Європейського Союзу, обробила понад 90% експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) в 2023 році на суму 15,5 млрд євро. Про це повідомляє The Times.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air), 96% російського морського експорту СПГ прийшлось на групу багатих країн, до яких зокрема входили Австралія, Норвегія та Швейцарія. Для порівняння, у 2022 році цей показник складав 93%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що французький імпорт російського скрапленого природного газу зріс у січні на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На думку експертів, таке збільшення підкреслює труднощі, з якими стикаються деякі західні країни, особливо в ЄС, при обмеженні своєї залежності від російського природного газу.

При цьому спеціалісти нагадують, що ще до вторгнення в Україну, розширення виробництва СПГ було однією з основних стратегічних ліній енергетичної політики росіян.

Раніше стало відомо, що в уряді Фінляндії готуються ввести заборону на імпорт російського СПГ: мова йде про 2025 рік. Потік танкерів з російським скрапленим природним газом до терміналів Порі та Торніо може бути перерваний вже наступного року.

А у минулому році іноземні акціонери проекту "Арктик СПГ-2", що контролюється російськім "Новатеком", оголосили форс-мажор щодо участі в проекті через санкції.

