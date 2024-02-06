Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагають від ЄС запровадити ембарго на імпорт металу з Росії в рамках нового пакета санкцій проти РФ, повідомляє Politico.
Зазначається, що навіть через два роки після того, як президент Росії Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, Європа все ще імпортує 9 відсотків алюмінію з Росії, таким чином профінансувавши Росію на суму близько 2,3 мільярда євро в 2022 році.
Втім, дипломати ЄС відмітили, що навряд чи повну заборону на метал запровадять до 24 лютого, тому що пропозиція Литви, Естонії, Латвії та Польщі, швидше за все, зустріне спротив з боку таких промислових країн, як Італія, що чинять опір заходам, які можуть призвести до підвищення цін.
Крім того, європейські промислові споживачі також виступають проти санкцій на алюміній. Як заявила в грудні група промислових споживачів ЄС FACE, це стало б "своєрідною економічною тактичною ядерною бомбою". Від імені італійської, німецької та інших виробничих галузей ЄС вона стверджувала, що "санкції не повинні використовуватися як зброя".
Новий пакет санкцій проти РФ
5 лютого стало відомо, що в новому, 13-му пакеті санкцій від Європейської комісії, не буде нових заборон на імпорт з РФ. Пропозиція Єврокомісії має розширити перелік російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення. Втім, після ухвалення 13-го пакету Єврокомісія може запропонувати наступний, у якому вже можуть бути введені нові заборони на імпорт з РФ.
6 лютого повідомлялося, що згідно 13-го пакету європейських санкцій проти Росії Євросоюз хоче обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані. Таким чином планується заборонити російським дипломатам пересуватися Шенгенською зоною.