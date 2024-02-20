Рішення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики набуде чинності 24 лютого.

Південна Корея цього тижня почне посилювати експортний контроль щодо Росії та Білорусі. Сеул додав до списку товарів, заборонених для постачання у вказані країни, ще 682 позиції, зокрема акумулятори та великі транспортні засоби, пише Yonhap з посиланням на міністерство промисловості.

Йдеться про заборону експорту предметів, фактично або потенційно призначених для військового використання.

Зазначено, що нове правило збільшить загальну кількість позицій у списку до 1159, серед яких буде важке будівельне обладнання, акумуляторні батареї, компоненти літаків і машини. У новий список також входять вживані автомобілі з двигунами об’ємом 2000 куб. см.

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Поставки таких товарів до Росії та Кореї заборонені, хоча корейський уряд розглядатиме "виняткові випадки". Вони не класифікуються як стратегічні товари за схемою експортного контролю Південної Кореї.

Рішення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї набуде чинності 24 лютого.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що Республіка Корея посилить експортний контроль щодо Росії та Білорусі. Країна планує значно розширити список товарів, на які поширюються експортні обмеження.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній КНР, які, на думку американців, допомагають Росії у її агресії проти Україні.

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