Йдеться про небезпечні для економіки Пекіну санкції.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній КНР, які, на думку американців, допомагають Росії у її агресії проти Україні. Про це повідомляє CNBC.

Заяву зробив член комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США Джеральд Конноллі.

"Китай має розуміти, що ті самі види санкцій, які дійсно починають діяти в Росії та впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, також можуть бути застосовані до Китаю", - вважає він.

Відео дня

За його словами законодавці вже аналізують такі плани і вони можуть бути втілені в життя "дуже швидко". Якщо це трапиться, обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна з боку США за його підтримку Росії.

Санкції можуть завдати значної шкоди економіці КНР, яка і так досить повільно відновлюється після пандемії Covid-19, а також переживає труднощі в секторі нерухомості. Водночас обмеження будуть непопулярними всередині США, адже американська економіка значною мірою залежить від постачать з Китаю, вважає CNBC.

Китай допомагає Росії

Ще у минулому році повідомлялось, що Пекін активно допомагає росіянам в їх війні проти України. Щоправда, мова йшла не про зброю, а про "нелетальні засоби".

Це насамперед техніка та спорядження подвійного призначення, які в тій чи іншій формі можна використовувати для потреб ОПК. Китай також утримується від критики російської агресії, а в ряді випадків повторює наративи кремлівської пропаганди.

ЄС може ввести санкції проти КНР

У лютому стало відомо, що в Євросоюзі можуть накласти санкції на 4 компанії з Китаю, які допомагають Москві отримувати товари подвійного призначення. У випадку введення санкцій європейські компанії не зможуть співпрацювати з ними.

Окрім Китаю нові обмеженні з боку ЄС можуть торкнутися і інших країн, зокрема Туреччини, Індії та Сербії.

Вас також можуть зацікавити новини: