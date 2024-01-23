Члени ЄС сподіваються узгодити новий пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російські алюмінієві вироби є одними з товарів, щодо яких може буде введено ембарго у наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів Євросоюзу.

"Процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще одним способом санкцій щодо російської енергетики", – йдеться у повідомленні.

За даними торговельної організації European Aluminium, яка представляє виробників ЄС і виступає за посилення обмежень на імпорт щодо російських постачальників, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

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Зазначається, що країни сподіваються узгодити пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну наступного місяця.

"Ми вважаємо, що було б гарною ідеєю отримати пакет напередодні другої річниці війни", – цитує видання одного з дипломатів ЄС.

Санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який він планує затвердити до 24 лютого - другої річниці вторгнення РФ в Україну.

Потенційні заходи можуть включати додаткові списки, додаткові торговельні обмеження та припинення подальшої здатності Москви обходити санкції Євросоюзу як через треті країни, так і через компанії в ЄС.

Кабінет міністрів на засіданні 19 січня схвалив пропозиції щодо нових секторальних санкцій проти Росії. Вони передбачають 50-річну заборону практично на будь-яке транспортне сполучення з Росією.

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