Росії потрібні мікрочіпи, датчики і навігаційні системи для поповнення запасів озброєнь.

Росії певною мірою вдалося знайти способи, щоб обійти санкції щодо технологій, необхідних для ведення війни проти України. Це означає, що Захід має зробити торговельні обмеження більш ефективними, пише Politico.

Зазначається, що санкції потребують кращого застосування, зокрема, йдеться про вимогу від західних компаній відстежувати власну продукцію.

Російський імпорт підсанкційних "товарів для поля бою" з січня по жовтень 2023 року склав майже 9 мільярдів доларів, або на 10% менше від рівня, що передував повномасштабному вторгненню в Україну, посилаються журналісти на дослідження Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола та KSE Institute.

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"Росії потрібні мікрочіпи, датчики і навігаційні системи для поповнення запасів озброєнь, таких як гіперзвукові ракети "Кинжал" або розвідувально-ударні безпілотники, в тому числі Shahed", – йдеться у статті.

Автори публікації зазначають, що потенціал Росії у виробництві ракет і безпілотників у 2023 році, схоже, збільшився. За оцінками України, виробничі потужності Росії з виробництва ракет у 2022 році становили 50 одиниць на місяць, до середини 2023 року вони подвоїлися і склали 100, а до кінця року досягли 115 од.

Вказано, що розрив між споживанням Росією ракет і її здатністю замінити їх власним виробництвом підштовхнув Москву до використання північнокорейських балістичних ракет в Україні. Також Кремль прагне отримати більше від Ірану.

Хоча партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів, але 2800 од., знайдено в уламках російської зброї на полі бою. Тільки за перші 10 місяців 2023 року західні компанії поставили 48% таких бойових компонентів, що перевищує 45%, які припадають на Китай, зазначають журналісти.

Вони додають, що американський напівпровідниковий гігант Intel очолює список виробників товарів військового призначення, отриманих Росією, за ним слідує китайська Huawei. Також до топ-10 увійшли американські Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

Що стосується країн, в яких продають та відвантажують компоненти, то Китай і Гонконг є домінуючими постачальниками. Росії вдалося перенаправити ланцюги поставок. Іншими провідними каналами є Туреччина та ОАЕ.

Імпорт РФ підсканційних товарів

Раніше УНІАН писав, що Росія давно і свідомо покладається саме на контрабандні шляхи отримання західних мікрочіпів для своєї військової промисловості. Західні уряди мають значні труднощі із тим, аби перекрити усі ці давно існуючі ланцюжки контрабанди.

Росія отримує заборонені технології через Китай та Марокко. Після того, як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до збоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та культивували обхідні шляхи.

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