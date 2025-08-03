Санкції введено проти 94 фізичних осіб, а також 5 російських компаній.

Україна підготувала три пакети санкцій проти Росії та її партнерів, а один з них уже застосовано. Він спрямований проти капітанів російського тіньового флоту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - розповів український лідер.

В указі президента України №578/2025 йдеться про те, що санкції запроваджено проти 94 фізичних осіб, а також 5 російських компаній.

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"Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни", - додав президент України.

Тіньовий флот РФ - важливі новини

Раніше в дослідженні компанії Dryad Global йшлося про те, що кількість кораблів тіньового флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року. Близько 40% танкерів РФ отримала від продавців з ЄС.

Крім того, капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко розповів, що тіньовий флот РФ налічує від 600 до 1000 суден. Він зазначив, що їхня кількість постійно змінюється.

Риженко пояснив, що власники суден російського тіньового флоту постійно змінюються. Також вони змінюють операторів і перепродують кораблі.

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