"Тіньовики" полюбляють ховати вантаж та регулярно змінювати власника корабля.

Кількість кораблів так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку, зазначається у дослідженні компанії Dryad Global, пише профільне видання Safety4sea.com.

Згідно з даними дослідження, близько 40% танкерів РФ отримала від продавців з ЄС. Середній вік російських "тіньових" танкерів становить 20-25 років, що майже вдвічі перевищує середній вік кораблів цього типу у світі – 13 років.

І хоча під західні санкції потрапило вже понад 200 кораблів "тіньового флоту" РФ, обмеження все ще вдається обходити. Аналітики Dryad Global пояснюють, яким чином тіньовий флот РФ намагається уникнути санкцій.

Відео дня

Перша тактика - маніпуляції з системою АІС (система, що служить для ідентифікації кораблів). Екіпажі можуть змінювати тип судна з "нафтового танкера" на менш регульовану категорію або повністю вимикати транспондер під час проходження місць, таких як Сеута або Ормузька протока, і вмикати його лише після виходу в море. У деяких випадках судна передають неправдиві координати.

Ще однією популярною тактикою обходу обмежень є зміна прапора та назви корабля, зазначається у дослідженні. Танкер може перейти з російського реєстру на ліберійський протягом декількох днів, часто змінюючи ідентифікатори під час перебування в порту.

Ухилятися від санкцій допомагає також зміна структури власності. Одне судно може переходити від однієї компанії до іншої протягом року. Аналітики зазначають, що реальний власник приховується за номінальними директорами. Аналітики зазначають:

"Приховування вантажу є останнім етапом. Під час офшорних транзакцій поблизу Ломе, Сеути чи Кандли російська, іранська та венесуельська нафта часто змішуються у вантажі, які маркуються як мазут. Це ускладнює відстеження походження і перешкоджає дотриманню санкцій і цінових обмежень".

Санкції проти тіньового флоту РФ

В рамках 17-го пакету санкції ЄС до "чорного списку" було додано ще 142 кораблі "тіньового флоту" РФ. Таким чином, під обмеженнями вже будуть 342 судна.

Разом з тим, аналітики та військові оглядачі зазначають, що Захід попри запроваджені обмеження уникає реальної боротьби з тіньовим флотом РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: