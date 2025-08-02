Новий законопроєкт ставить під удар ключових партнерів Кремля на тлі жорсткого ультиматуму Трампа Путіну.

На тлі нової хвилі напруженості у відносинах Вашингтона з Москвою та Пекіном, у Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Китаю за його роль у підтримці російської військової машини. Ініціаторами документа виступили сенатори Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир) і Джон Корнін (республіканець, Техас), пише The Washington Post.

Законопроєкт змусить адміністрацію президента Дональда Трампа ввести санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського озброєння. Це включає ракети, безпілотники та боєприпаси, які Москва активно використовує у війні проти України.

За словами Шахін, документ має на меті притягнути китайські структури до відповідальності й створити реальний важіль для припинення війни: "Щоб привести Путіна за стіл переговорів, Сполучені Штати повинні діяти проти китайських компаній, які сприяють агресії". Сенатор Корнін підкреслив, що ініціатива наближає до реалізації мету Трампа — припинити війну в Україні.

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Цей законопроєкт став логічним кроком після зміни тону Трампа щодо Росії. Раніше цього тижня президент США різко розкритикував Володимира Путіна за зрив спроб посередництва та встановив 10-денний ультиматум Кремлю — припинити бойові дії, інакше будуть нові санкції. У п’ятницю Трамп також наказав направити два атомні підводні човни до "відповідних регіонів", що було сприйнято як пряма демонстрація сили на тлі напруження.

Попри спроби уникнути прямої конфронтації, Китай уже став мішенню для санкцій з боку Європейського Союзу. У липні Єврокомісія вперше запровадила обмеження проти китайських фірм за постачання товарів подвійного призначення, які використовуються у війні проти України. Хоча Пекін уникає постачання летальної зброї, західні союзники вбачають у його діях стратегічну підтримку Москви.

У законопроєкті також передбачено обов’язкову співпрацю США з міжнародними партнерами для координації санкційного тиску на Китай. Законодавці вимагають від Білого дому оцінити можливість запровадження обмежень проти китайських оборонних компаній, які продовжують працювати з російською військовою галуззю.

Хоча цей законопроєкт поки що має невеликі шанси на швидке ухвалення, він демонструє зростаючу готовність США діяти жорстко проти будь-яких іноземних союзників Путіна, включно з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Раніше подібну ініціативу запропонували сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які хочуть запровадити 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, що купують російський уран та газ.

Вашингтон робить ставку на економічний тиск, який має змусити Пекін переглянути свою політику щодо підтримки війни. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив:

"Ми не хочемо перешкоджати суверенітету Китаю. Але якщо вони готові платити 100-відсоткові тарифи, то нехай платять".

Китай допомагає Росії - що відомо

Нагадаємо, ветеран Євген Дикий говорив, що Китай давно вийшов на новий рівень підтримки Росії у її війні проти України. За його словами, говорити, що КНР постачає Москві компоненти для дронів, уже некоректно.

Крім того, в охоронців Путіна побачили нові пристрої. Пізніше з'ясувалося, що пристрій, який охорона Путіна носить при собі для захисту кремлівського правителя, може бути китайським виробом.

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