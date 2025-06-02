Грем прагне ввести нові жорсткі санкції до саміту "Великої сімки".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький союзник президента Дональда Трампа, заявив, що має намір домогтися введення нових санкцій проти Росії до саміту Групи семи в середині червня.

Як пише Bloomberg, у спільній заяві Грема із сенатором-демократом Річардом Блюменталем ідеться про те, що Європа і США мають вжити заходів, щоб зупинити Китай та Індію від купівлі дешевої російської нафти.

"До саміту G-7 ми сподіваємося запровадити санкції - в координації з Європою - щоб дати недвозначний сигнал Китаю", - йдеться в їхній заяві.

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За їхніми словами, законопроєкт про санкції проти Росії, спрямований на припинення фінансування військових операцій Росії в Україні, тепер має 82 співавтори.

Водночас поки що незрозуміло, чи готовий Трамп вжити більш жорстких заходів щодо Москви. Але останніми днями президент США дедалі частіше висловлює невдоволення президентом Володимиром Путіним.

При цьому, як зазначає видання, законопроєкт Грема, що передбачає введення 500-відсоткових тарифів на імпорт з країн, які купують російські нафтопродукти та уран, імовірно, викличе хаос на нафтових ринках.

Санкції проти Росії

Американський сенатор Ліндсі Грем попередив, що Сенат готовий запровадити проти Російської Федерації санкції, які перетворять її на торговий острів. Його законопроєкт, зокрема, передбачає обкладення 500% митами будь-яку країну, яка купує московські енергоносії.

Раніше Грем заявив, що Сенат США вже з наступного тижня може почати розгляд законопроєкту щодо запровадження руйнівних санкцій проти Росії та країн, які купують російську нафту.

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