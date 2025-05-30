Ліндсі Грем не вірить, що наступні переговори у Стамбулі принесуть позитивні результати.

Сенат США (Верхня палата Конгресу) вже з наступного тижня може почати розгляд законопроекту про запровадження руйнівних санкцій проти Росії та країн, які купують російську нафту. Це реакція на небажання Кремля припиняти війну. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний анонс на брифінгу у Києві зробили американські сенатори - республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь.

На думку Грема, це літо треба вважати сезоном "відповідальності за мир".

Водночас, за його словами, 2 червня, у понеділок, можливо відбудуться переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі, але ніхто не знає порядку денного.

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"Але я не вірю, що Росія зацікавлена у мирі. Поки ми говоримо, вони накопичують їхні війська вздовж кордону України для контрнаступу влітку або восени. Коли вони говорять про мир, вони затягують переговори", - відзначив Грем.

На його переконання, якщо звертати увагу, що відбувається на фронті, стає зрозумілим, що президент РФ Володимир Путін намагається підготувати знову військовий наступ.

Грем не вважає Путіна зацікавленим партнером, коли українці роблять усе беззастережно заради миру.

На його переконання, росіяни "не хочуть миру, а прагнуть більше війни". "Вони припускають, що Захід стомиться від цього, відступить і поступиться. Це велика помилка", - наголосив Грем.

У цьому зв'язку, республіканець відзначив, що 82 сенатори із 100 виступили співаторами законодавчого проєкту, який створить підґрунття для запровадження руйнівних санкцій не лише проти Росії, а й проти тих країн, які купують російську нафту і газ, уран та інші копалини.

За його словами, 70% усієї російської нафти купують Китай та Індія.

З цієї причини, після Києва Грем відправиться до Франції і Німеччини, щоби "наполегливо закликати наших європейських союзників знизити верхню цінову межу [на російську нафту], аби ускладнити життя російській економіці, яка залежить від продажу корисних копалин".

Також сенатор закликатиме ОПЕК збільшити видуботок нафти і знизити ціну на нафту.

Як вважає сенатор, якщо це буде зроблено, зокрема, з боку Європи, тоді воєнна машина Росії постраждає.

"Коли Європа рухатиметься цим шляхом, і також врахує санкції щодо Китаю, Сенат буде діяти", - наголосив Грем.

Він збирається поінформувати лідера республіканської більшості у Сенаті Джона Туна про розмови в Європі, також у Сенаті відбудеться брифінг українців наступного тижня, і "ми будемо просувати цю ідею".

Як відзначив Грем, Україна не програє у війні, бо подібну пропаганду поширює Росія.

"Тож, я би очікував, що наступного тижня Сенат розпочне просувати санкційний закон. Члени Палати представників вже готові рухатися і ви побачите дії від Конгресу", - наголосив Грем.

Він нагадав, що за словами президента Дональда Трампа, наступні два тижні будуть визначальними.

Разом з тим Грем висловив сумнів, що наступна зустріч в Стамбулі покаже зацікавленість росіян у встановленні миру.

"Тому, коли цей двотижневий період завершиться, я думаю, що усім буде досить зрозуміло, що Росія знову грає за рахунок світу, не лише Сполучених Штатів, і ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, у яку грає Путін, незабаром буде змінена. По ньому буде завдано удару, і сильного удару з боку Сполучених Штатів, коли дійде до санкцій", - нвголосив Грем.

Також він прогнозує, що санкції вплинуть на Китай.

"Якщо ви будете продовжувати купувати дешеву російську нафту, що підживлює російську воєнну машину, будуть запроваджені тарифи на рівні 500% на усі ваші продукти, які надходять до США. Тож, гра буде змінена. Досить розмов", - наголосив Грем.

При цьому, як зауважив Грем, у понеділок, зустріч між Україною і РФ у Стамбулі стане ще одним прикладом фарсу і беззмістовних перемовин через російську позицію.

"Ви знаєте, президент Трамп сказав, що Україна не має гарних козирів (карт)... Росія значно більша і має багато людей. Я розумію це. Але світ має багато козирів проти Росії. І одна з цих карт, яка у нас є, незабаром буде зіграна у Сенаті США", - переконаний Грем.

За його словами, якщо Росія сяде за стіл переговорів, погодиться на припинення вогню, і щиро прагнутиме миру, то не буде підстав для санкцій.

Утім, сенатор не вірить, що Росія погодиться на мир. Тому, санкції від Сенату і Конгресу стануть "першою картою", зіграною влітку проти РФ і третіх країн.

Як сказав Грем, разом з тим, другорядні санкції - це "туз" і "карта Трампа", які ще не застосовувались, але можуть бути використані. Ці санкції передбачають заходи проти країн, які допомагають російській воєнній машині.

У США невдоволені діями Путіна

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки натякнули, що президент може почати вживати заходів проти Російської Федерації. Там кажуть, що президент США сприймає деякі речі інакше.

За даними Bloomberg, санкції ЄС не лякають Путіна, тому - слово за Конгресом США.

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