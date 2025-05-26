Його законопроєкт про "драконівські" санкції має вже 82 співавтори.

Американський сенатор Ліндсі Грем попередив, що Сенат готовий запровадити проти Російської Федерації санкції, які перетворять її на торговий острів.

У колонці для The Wall Street Journal політик пише, що виведення американських військ з Афганістану зашкодило репутації Штатів та спричинило агресію в усьому світі. На його думку, це можна змінити, зберігши рішуче лідерство в питанні припинення війни Росії проти України:

"Пан Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок".

Грем нагадує, що президент Дональд Трамп чекає від кремлівського правителя Путіна документ з вимогами Москви щодо припинення вогню. Від цієї відповіді залежить подальший курс Вашингтона. За його словами, Сенат готовий до обох варіантів.

Відео дня

"Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, обклавши 500% митами будь-яку країну, яка купує московські енергоносії. Наслідки варварського вторгнення Росії мають стати реальністю для тих, хто її підтримує. Якщо Китай чи Індія припинять купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться", - йдеться у статті.

Ліндсі Грем каже, що законопроєкт про "драконівські" санкції проти Росії має вже 82 співавтори. Він координує роботу над ним із Білим домом:

"Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того, що він буде продовжувати в тому ж дусі".

Законопроєкт Грема та Блументаля

Законопроєкт S.1241, відомий як "Акт про санкції проти Росії 2025 року", був представлений у Сенаті США 1 квітня 2025 року сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Документ спрямований на запровадження жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі, якщо її уряд відмовиться від участі в добросовісних мирних переговорах з Україною, порушить укладену мирну угоду або здійснить нову військову агресію проти України.

Серед ключових положень законопроєкту - санкції проти російських високопосадовців. Передбачається замороження їхніх активів і заборона на в'їзд до США. Також пропонується ввести обмеження проти фінансових установ та компаній, пов’язаних з урядом РФ.

У фінансовому секторі законопроєкт передбачає заборону на транзакції з Росією для американських банків та інвесторів, а також заборону на купівлю російського суверенного боргу.

Окремо передбачено міжнародний тиск: країни, які продовжують купувати російську нафту, уран чи нафтопродукти, можуть зіткнутися з санкціями у вигляді підвищення мит на їхній експорт до США.

Вас також можуть зацікавити новини: