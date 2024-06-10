Зазначається, що терміни вирішення проблеми невідомі.

Найбільший державний банк Туреччини досі не проводить платежі в Російську Федерацію. У цьому питанні навіть не спостерігається зрушень.

"Наразі якихось кардинальних змін, що вплинули б на ситуацію, немає", - цитує представника держбанку Ziraat в Анкарі видання The Moscow Times.

За його словами, інформації про те, коли проблему вирішать, немає, як і термінів.

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Довідка УНІАН. Ziraat - один із найбільших державних банків Туреччини із сукупними активами понад 110 мільярдів доларів. Він присутній у 18 країнах світу та обслуговує корпоративних клієнтів.

Санкції проти Росії - банківська блокада

Турецькі банки почали блокувати платежі з Росії в січні 2024 року. "Блокада" торкнулася всіх галузей - від торгівлі до туризму. Турецькі банки не приймають з Росії ні ліри, ні рублі.

Причиною став указ президента США Джо Байдена про санкції щодо іноземних банків, які працюють із підсанкційними особами з Росії або сприяють тіньовому імпорту заборонених товарів.

За підсумками першого кварталу турецький експорт до РФ обвалився на 33,7% і після зльоту 2023 року повернувся на довоєнний рівень у 500-600 мільйонів доларів на місяць.

Банки Китаю також обмежили транзакції з російськими партнерами. Тепер, щоб прийняти товар через треті країни, необхідне підтвердження, що він не піде в РФ.

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