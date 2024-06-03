За словами турецького банкіра, громадяни РФ не можуть провести платежі.

У Туреччині російські туристи зіткнулися із серйозною проблемою – через санкції громадяни країни-агресорки не можуть оплатити проживання в готелях та інші послуги.

Як повідомляє The Moscow Times, це сталося після обмеження платежів, пов'язаних із Росією. РосЗМІ з посиланням на джерело в одному з приватних банків в Анкарі зазначають, що виникли проблеми з переказом грошей за різні види послуг.

"Не проходить оплата за нашими системами через відомі санкції, туристи не можуть оплатити покупку, послугу", – сказало "РИА-новости" джерело з однієї з фінансових установ турецької столиці.

Відео дня

Посол РФ у Туреччині Олексій Єрхов визнав, що ситуація навколо платіжних переказів між двома країнами залишається напруженою.

"Ще на початку березня видання Aydınık повідомляло, що турецькі готелі не можуть отримувати плату з Росії за проживання російських гостей. Грошові перекази або надходять надто пізно, або відправляються назад, говорив заступник голови партії Vatan Сердар Ускюплю", – сказано в повідомленні.

Російські туристи в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, туристи з РФ під час відпочинку в турецькому готелі вкрали зі шведського столу 35 кілограмів їжі, мотивуючи це тим, що їм "треба їсти в поїзді". Це сталося в одному з готелів Анталії – туристи хотіли винести вкрадену їжу з готелю, але співробітники цьому завадили.

У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як співробітники готелю висипають на ліжко величезні пакети з їжею – яблуками, цукерками, сухофруктами, десятками банок з газованими напоями, величезний пакет соусів. Також росіяни зібрали величезну кількість пакетиків цукру і чаю. Вони навіть виносили з ресторану олію, загортаючи її у фольгу.

Крім їжі, російські туристи намагалися вкрасти з готелю величезний пакет із шампунями та іншою косметикою.

Вас також можуть зацікавити новини: