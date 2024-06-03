У Туреччині російські туристи зіткнулися із серйозною проблемою – через санкції громадяни країни-агресорки не можуть оплатити проживання в готелях та інші послуги.
Як повідомляє The Moscow Times, це сталося після обмеження платежів, пов'язаних із Росією. РосЗМІ з посиланням на джерело в одному з приватних банків в Анкарі зазначають, що виникли проблеми з переказом грошей за різні види послуг.
"Не проходить оплата за нашими системами через відомі санкції, туристи не можуть оплатити покупку, послугу", – сказало "РИА-новости" джерело з однієї з фінансових установ турецької столиці.
Посол РФ у Туреччині Олексій Єрхов визнав, що ситуація навколо платіжних переказів між двома країнами залишається напруженою.
"Ще на початку березня видання Aydınık повідомляло, що турецькі готелі не можуть отримувати плату з Росії за проживання російських гостей. Грошові перекази або надходять надто пізно, або відправляються назад, говорив заступник голови партії Vatan Сердар Ускюплю", – сказано в повідомленні.
Російські туристи в Туреччині
Як повідомляв УНІАН, туристи з РФ під час відпочинку в турецькому готелі вкрали зі шведського столу 35 кілограмів їжі, мотивуючи це тим, що їм "треба їсти в поїзді". Це сталося в одному з готелів Анталії – туристи хотіли винести вкрадену їжу з готелю, але співробітники цьому завадили.
У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як співробітники готелю висипають на ліжко величезні пакети з їжею – яблуками, цукерками, сухофруктами, десятками банок з газованими напоями, величезний пакет соусів. Також росіяни зібрали величезну кількість пакетиків цукру і чаю. Вони навіть виносили з ресторану олію, загортаючи її у фольгу.
Крім їжі, російські туристи намагалися вкрасти з готелю величезний пакет із шампунями та іншою косметикою.
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