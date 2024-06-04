Зазначається, що для проведення операцій потрібне підтвердження, що товар йде не в Росію.

Китайські банки створюють дедалі більше проблем російським імпортерам. Тепер, щоб прийняти товар через треті країни, необхідне підтвердження, що він не піде в Росію.

The Mosсow Times пише, що нові правила порушують популярну схему проведення платежів за поставки в Росію через "дружні" країни.

Зазначається, що одразу в кількох китайських банках під час перевірки переказів стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени з "дружніх" країн - Сербії, Білорусі, Киргизії та Казахстану, доставлять саме в ці країни.

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При цьому серед відправників таких вимог Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярний у зовнішньоторговельних компаній Zhejiang Chouzhou, невеликі регіональні сільськогосподарські банки, а також створений для роботи з Іраном Kunlun Bank.

РФ отримує західні технології - останні новини

Як писало видання Bloomberg, попри численні санкції, Росія має можливість отримувати збройові технології з Європи.

Так, майже чверть так званих товарів високого пріоритету вартістю 450 мільйонів євро, що надійшли до Росії з ЄС за перші дев'ять місяців 2023 року, було відправлено безпосередньо з Європи. Решту Москва імпортувала через треті країни - Туреччину, ОАЄ, Сербію та Китай, а також Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію.

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