Хоча торгує з Росією саме Китай, у російській зброї стоять зовсім не китайські компоненти.

США погрожують санкціями китайським компаніям, що постачають РФ товари для військових потреб. Європейським компаніям теж зробили відповідне попередження, пише Financial Times.

Видання наводить цитати із виступу заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо перед лідерами німецького бізнесу в Берліні. За його словами, США та Європа "повинні поставити Китай перед суворим вибором: китайські фірми можуть або вести бізнес у нашій економіці, або забезпечувати російську військову машину товарами подвійного призначення".

"Вони не можуть робити те й інше. Кремль знає, що може досягти своїх військових цілей лише за допомогою Китаю", — наголосив Адейемо.

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Як зазначає Financial Times, хоча на Китай припадає майже дві третини російського імпорту високотехнологічних товарів подвійного призначення, майже всі імпортні компоненти, які використовуються в російській зброї, мають західне походження.

Раніше цього тижня Уоллі Адейемо побував у Києві, де запевнив, що Вашингтон хоче переконатися у тому, що американські виробники мікрочіпів "вживають заходів, щоб перевірити, як використовуються їхні чіпи", і що вони запобігають їх постачанню в РФ через треті країни.

За його словами, США прагнуть активніше залучати банки для блокування схем обходу санкцій, аби саме фінансові установи перевіряли, наскільки законною є поставка товару в РФ, за якою банк проводить оплату.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, голова Торгово-промислової палати Дубая Хамад Буамім розкритикував західні санкції проти Росії. За його словами, вони не мають жодного впливу за межами Заходу, а спроби зупинити потік товарів просто перенаправляють його в інше місце.

Також ми розповідали, що Михайло Фрідман, один із найбагатших людей Росії, вимагає від Люксембургу відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями, за активами вартістю 15,8 млрд доларів. Позов, поданий у лютому, робить Фрідмана першим олігархом, який вимагатиме компенсації за санкції проти нього у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

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